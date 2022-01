Lupu il desfiinteaza pe Cristi Borcea

Fost jucator la Dinamo, Danut Lupu l-a atacat foarte dur pe Cristi Borcea, acuzandu-l pe presedintele executiv al ros-albilor ca a dus o politica falimentara in ultima perioada.

"Cristi Borcea si-a adus toti finii la club, acum vine si Netoiu si isi aduce toti copiii, pai in conditiile astea cand o sa mai fie rezultate? Ei trebuie sa inteleaga faptul ca pentru a face o famile la echipa nu trebuie sa-ti aduci rudele.

E clar ca lui Borcea nu i-a iesit planul cu repatrierile, va dau un exemplu: l-a luat pe ala de la Ajax, pe Mitea, i-au dat salariu de 300.000 de euro si a jucat trei meciuri. Sau lui Zicu i-au facut la inceput un salariu de 500.000 de euro, ce e vina lui ca obtine asa mult? Nu, dar cu banii astia puteau sa faca cu totul altceva", a tunat Lupu in Click.

Dinamo se afla pe pozitia a 8-a in clasamentul Ligii I, la 7 puncte in spatele celor 3 echipe aflate in top, CFR Cluj, Unirea Urziceni si Steaua.