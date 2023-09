Borcea, dat de gol: E sanatos tun

La doar doua zile dupa ce Giovani Becali si Dumitru Dragomir sustineau ca actionarul dinamovist este in stare grava la Miami, Gigi Becali face o afirmatie total diferita.

Patronul Stelei sustine ca a discutat telefonic cu Cristi Borcea, care i-a transmis ca, intre timp, s-a vindecat miraculos.

"Borcea este foarte bine, e sanatos tun, asa mi-a spus! S-a vindecat, nu mai are probleme. Si sotia lui este foarte bine", a afirmat Becali intr-o conferinta de presa.

In plus, Borcea sustine ca nu poate reveni in Romania deoarece sotia sa Alina nu poate zbura cu avionul.

De Craciun, sotii Borcea nu au ramas la Miami, ci au zburat pana la New York.

"Nu e adevarat ca a petrecut Craciunul cu Mutu. A fost la New York pentru ca e mai frumos acolo", a precizat Becali.

Finantatorul ros-albastrilor a dezvaluit si ca sotii Borcea au stabilit numele viitorului copil: George Alexandru.

C.M.

