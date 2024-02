Borcea: Daca nu ne dezavantajau arbitrii, Dinamo era lider in Liga I

Presedintele executiv al lui Dinamo, Cristi Borcea, a raspuns acuzatiilor lansate de Adrian Mititelu spunand ca "ros-albii" erau lideri in acest moment in Liga I, daca nu existau greseli de arbitraj.

"Vreau sa avem parte de arbitraj corect, sa fie un campionat corect. As vrea sa fim arbitrati numai de romani, dar suta la suta vor fi numai probleme. Mititelu s-a obisnuit sa faca asa presiuni. Eu i-am zis public sa ne arbitreze Tudor, cine vrea. Mai mult decat sa spun public, ce pot sa fac mai mult? Mi-as dori foarte mult ca Augustus Constantin sa duca la bun sfarsit meciul, dar eu nu am amintiri placute cu el. Dar nu vreau sa fac un proces al arbitrului Constantin. Augustus Constantin a fost recuzat de Dinamo, de fiecare data cand am putut. El trebuie sa se gandeasca la viitorul lui.

Am fost dezavantajati in tur. Cu cele 12 puncte pe care le-am pierdut, eram pe primul loc. Va fi un retur cu multe suspendari, dar Dinamo poate sa castige fiecare meci. Nu e bine pentru noi ca incepe returul. Noi avem o echipa tehnica si jucam mai bine pe un teren normal. Acum avem prea multe fite in cap, ca suntem pe locul opt. Daca ajung pe primul loc, dau in judecata pe toata lumea", a declarat Borcea la GSpTV.

Oficialul "cainilor" a fost acuzat de Mititelu ca trage sforile la Comisia Centrala a Arbitrilor, el aranjand delegarea lui Augustus Constantin la derbiul Dinamo - Craiova.

M.D.