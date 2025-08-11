Melissa, fiica lui Cristi Borcea, a primit un apartament de lux în Miami, evaluat la 1,3 milioane de dolari

Luni, 11 August 2025
Melissa, fiica lui Cristi Borcea, în vârstă de 21 de ani, a făcut recent o mare impresie după ce a fost acceptată la o facultate de arhitectură în Statele Unite. Pentru a o susține în această etapă importantă din viața ei, tatăl ei i-a oferit un cadou impresionant: un apartament de lux, evaluat la peste 1,3 milioane de dolari, situat foarte aproape de campusul universitar.

Locuința pe care Melissa a primit-o este amplasată într-un complex exclusivist din Miami. Deși apartamentul are doar două camere și un living, oferă facilități de top, printre care patru piscine, acces la plajă privată, spa, sală de fitness și servicii de valet parking. Pentru întreținerea acestei proprietăți, Cristi Borcea, în vârstă de 51 de ani, plătește lunar circa 3.200 de dolari:

„Mellisei i-am luat în Hollywood, Miami, chiar pe plajă… I-am luat un apartament, e la facultate acolo. Anul acesta i l-am luat sau nu... anul trecut. Un milion, cu tot cu mobilat și aranjat, 1.350.000 de dolari. Mentenanța la un apartament cu două camere și living, ca să ne înțelegem. Dar are patru piscine, plajă privată. Mentenanța și impozitul sunt 3.200 pe lună, de dolari. Întreținerea, da! Intră valet parking, piscine, plajă, spa-ul, sala de fitness, hotel de cinci stele”, a declarat fostul acționar de la Dinamo, citat de iAMsport.ro.

Pe lângă acest apartament, Cristi Borcea a investit și într-o casă în Florida pentru copiii pe care îi are cu Alina Vidican: „În Boca Raton le-am luat o casă copiilor aproape de școală, unde stau cu fosta soție”, a mai precizat el.

Tată a nouă copii, Cristi Borcea mărturisește provocările legate de creșterea lor: „Au nouă caractere diferite, e foarte greu când îi avem pe toți să fim conectați. Mai ales eu trebuie să fiu conectat la toți cei nouă”, a spus fostul afacerist, potrivit Cancan.

