"L-a dus mintea sa faca bani, era diabolic. Castiga intre 700-1000 lei pe seara". Cum a ajuns Cristi Borcea bogat

Inceputul nu a fost usor pentru el. O spune Emil Ursu, actualul antrenor de la Dinamo 2 si prieten al fostului actionar din Stefan cel Mare."L-a dus mintea sa faca bani, era diabolic de la varsta aia. Eu am primit apartament in Tei, s-a mutat apoi si fratele meu la Bucuresti si l-am luat la mine. Aveam video, televizor color, care pe vremea aia nu prea existau.Cristi venea nonstop la mine. La 15 ani lua videoul si televizorul color si difuza filme prin blocuri. Castiga intre 700 si 1000 de lei pe seara. Pleca cu ele sau ii chema pe altii la noi, se descurca", a spus Emil Ursu la GSP Live.Casatorit de 3 ori si cu 9 copii, Cristi Borcea a ajuns la o avere de peste 30 de milioane de euro.Cu Dinamo, Borcea a castigat 4 campionate, 6 Cupe ale Romaniei si 2 Supercupe.Singurul regret al lui este ca nu si-a indeplinit visul de mic copil, acelasa sa vada echipa din Stefan cel Mare in grupele Champions League.