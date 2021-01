Cristi Borcea, costumat in Batman. Poza fabuloasa care a rupt internetul in doua

Fostul actionar al lui Dinamo i-a facut pe plac fiului sau Milan si s-a costumat in Batman.Fotografia postata de Valentina Pelinel pe o retea de socializare a facut senzatie in randul admiratorilor dinamovistului.Sursa foto: Instagram / valentinapelinel"Cei mai importanti eroi din viata unui copil sunt parintii.Suntem alaturi de ei in cresterea si educatia lor, dar si atunci cand tot ce vor este sa se joace si sa ii ajutam sa-si transforme imaginatia in realitate.La dorinta lui Milan care urmareste cu pasiune filmul Heroes, "", a scris valentina Pelinel pe instagram.Cristi Borcea este fericit alaturi de familie. Fostul sef al lui Dinamo are 9 copii din trei casatorii.CITESTE SI: