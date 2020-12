Cristi Borcea a scapat de COVID - 19. "Parca altfel simt Craciunul acum"

Infectat cu noul coronavirus, fostul actionar dinamovist a primit rezultatul ultimului test si acela este negativ.Borcea isi va putea petrece Sarbatorile in familie, insa va fi atent cu sanatatea sa.Omul de afaceri a fost operat in trecut pe cord deschis."Ultimul rezultat al testului a fost negativ. Parca altfel simt Craciunul acum. Sper ca toata familia sa fie implinita de Sarbatori si sa fim feriti de probleme.Vor fi niste Sarbatori in spatiu restrans, noi, ai nostri", a spus dinamovistul pentru Libertatea Din cauza pandemiei de coronavirus, Borcea nu-si va mai putea pastra obiceiul, acela de a aduna toti copiii sai la Poiana Brasov, asa cum a facut in ultimii doi ani.Omul de afaceri are 9 copii din trei casatorii diferite.CITESTE SI: