Borcea si-a facut de cap in inchisoare: Ce reguli a incalcat fostul dinamovist

Administratia Nationala a Penitenciarelor a prezentat, joi, concluziile unor cercetari ce au avut loc cu privire la anumite nereguli descoperite in celula lui Cristi Borcea de la penitenciarul Poarta Alba.

Potrivit unui comunicat oficial al ANP, detinutul Cristi Borcea obisnuia sa vorbeasca la telefon in timpul programului de lucru cat si dupa ora de stingere. De asemenea, cand isi epuiza minutele, Borcea folosea cardul altui detinut.

In plus, Borcea a primit numeroase pachete prin intermediul avocatului sau ce nu au fost consemnate in fisa de vizita.

Borcea a incalcat si regulamentul in cazul vizitelor. Acestea ar trebui sa se incheie la ora 14:30, dar Borcea obisnuia sa fie vizitat si dupa ora 16:00.

Fostul dinamovist avea insa grija si de forma sa fizica, intrucat in celula sa s-a gasit o bicicleta. ANP neaga insa ca Borcea avea si o banda de alergat in celula.

Ascundea si o mica farmacie

Un raport oficial al Administratiei Nationale a Penitenciarelor (ANP), din luna ianuarie a acestui an, a relevat si faptul ca Borcea ascundea in celula sa o adevarata farmacie!

Astfel, potrivit raportului Corpului de Control al ANP, Borcea ascundea in celula medicamente psihotrope, pentru care avea nevoie de recomandare de la psihiatru.

"S-a constatat ca la data de 22.07.2014, cand se afla in custodia Penitenciarului Poarta Alba, a fost supus unei perchezitii in urma careia in bagaje s-au gasit mai multe pungi cu medicamente. Printre aceste pungi se aflau un numar de 443 de pastile de medicamente psihotrope (pentru acest tratament avea recomandare de la psihiatru", se arata in raportul oficial din luna ianuarie.

ANP a sesizat astfel Parchetul de pe langa Curtea de Apel Constanta pentru a se descoperi modul in care au ajuns medicamentele in celula lui Borcea. In culpa sunt atat reprezentantii Penitenciarului cat si fostul dinamovist.

