Momente incredibile traite de Borcea si Becali in puscarie. "Ma duceam cu el la baie, era tovarasul meu"

Fostul impresar a dezvaluit momentele cumplite prin care au trecut in puscarie.Mai mult decat atat, fostul sef al lui Dinamo a ramas cu sechele. Borcea zice ca are cosmaruri. Eu nu am, nu visez nimic. Am vazut foarte multi care au ramas marcati, dar asta e viata.Erau sobolani, ce, n-ati mai vazut sobolani? El a fost afectat, venea sa ma trezeasca: trezeste-te, e in baie. Ma duceam cu el la baie, era tovarasul meu. El are de-astea, si daca vede gandaci...Multi fosti colegi ma intreaba daca nu visez. Nu visez nimic, bai frate", a spus Victor Becali la gsp. Borcea a scapat de inchisoare si isi vede linistit de viata. Omul de afaceri este casatorit cu Valentina Pelinel.CITESTE SI: Dezvaluirile lui Cristi Borcea. Cand a lovit-o pe fosta sotie Alina Vidican si cat de bogat este in prezent