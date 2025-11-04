Cristi Chivu vrea a patra victorie la rând în Liga Campionilor. Ce spune despre adversarul modest

Marti, 04 Noiembrie 2025
Antrenorul lui Inter Milano, românul Cristian Chivu, spune că echipa sa trebuie ”să stea în picioare și cu spatele drept” atunci când vin momente dificile, în timp ce Nerazzurri se pregătesc să înfrunte formația kazahă Kairat Almatî în Liga Campionilor, scrie marți site-ul Football Italia.

Vorbind la conferința de presă de dinaintea meciului, Chivu a avertizat împotriva subestimării adversarilor kazahi: ”Nu este niciodată ușor să câștigi în aceste competiții. Au trecut prin patru runde preliminare, trebuie să-i respectăm și să rămânem concentrați.”

Tehnicianul lui Inter a vorbit și despre mentalitatea echipei sale: ”Lucrăm pentru a crește în continuare și a găsi constanță. Vor fi furtuni, așa sunt fotbalul și viața. Ceea ce contează este să rămâi drept și cu capul sus.”

Chivu a lăudat maturitatea lotului său, inclusiv a lui Carlos Augusto, înainte de a discuta despre alegerile legate de selecție și despre leadershipul în cadrul grupului: ”Oricine este titular sau intră face diferența. Lautaro nu este o problemă, este un exemplu prin felul în care muncește. Dacă atacantul nu marchează, altcineva o va face.”

Întrebat despre starea de spirit a lui Lautaro Martinez, Chivu a dezvăluit mesajul pe care l-a trimis căpitanului său: ”Uneori, greutatea responsabilității îi întunecă gândurile. I-am spus să zâmbească mai mult, știe cine este, cât muncește și ce reprezintă pentru noi.”

Inter abordează meciul împotriva lui Kairat cu trei victorii în tot atâtea meciuri în Liga Campionilor și nu a primit încă niciun gol în competiție, fiind singura echipă în această situație în afară de Arsenal, vicecampioana din Premier League.

