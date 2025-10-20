Chivu, detronat din fotoliul de lider după o decizie "scandaloasă": "Noi jucăm pentru viețile noastre"

Autor: Alexandru Atanase
Luni, 20 Octombrie 2025, ora 13:11
188 citiri
Chivu, detronat din fotoliul de lider după o decizie "scandaloasă": "Noi jucăm pentru viețile noastre"
Stefano Pioli, antrenor Fiorentina FOTO X LEa Serie A

Echipa italiană AC Milan a întrecut duminică seara, pe teren propriu, scor 2-1, formaţia AC Fiorentina, în etapa a 7-a din Serie A. Milanezii sunt lideri în campionat.

După ce la pauză a fost scor alb, Robin Gosens a deschis scorul în contul Fiorentinei, în minutul 55. Egalarea gazdelor a venit destul de repede, în minutul 63, odată cu golul lui Rafael Leao. În minutul 84 milanezii au primit penalti, iar Rafael Leao a transformat, reuşind dubla şi aducând victoria cu 2-1 pentru AC Milan.

Echipa lui Massimiliano Allegri e prima în clasament, cu 16 puncte, urmată de Interul lui Chivu, cu 15 puncte. AC Fiorentina e abia a 18-a, cu 3 puncte.

Decizia de a acorda penalty pentru Milan i-a înfuriat pe oficialii Fiorentinei.

”E păcat că Marelli n-a avut curajul să întoarcă decizia. Noi jucăm pentru viețile noastre și trebuie să înțelegem că așa ceva nu se poate face. Este scandalos.

Gimenez a stat pe gazon vreo zece minute, dar Parisi nici măcar nu l-a atins. A căzut de parcă l-a trăsnit”, a declarat directorul sportiv Daniele Prade, citat de Corriere dello Sport.

”Mă întrebi dacă puteam fi mai atenți la faza penalty-ului? Tu te-ai uitat la meci? Cu astfel de penalty-uri, doar îi invităm pe jucători să simuleze. Trebuie doar să fie pusă o mână, cade și toată lumea fluieră.

Prima regulă despre care ne-au spus la VAR este că se intervine doar când e o eroare clară. A fost asta o eroare clară? Hai, să fim serioși”, a spus antrenorul Stefano Pioli.

Interul lui Cristi Chivu, depășit de marea rivală. Cum arată clasamentul
Interul lui Cristi Chivu, depășit de marea rivală. Cum arată clasamentul
Echipa italiană AC Milan a întrecut duminică seara, pe teren propriu, scor 2-1, formaţia AC Fiorentina, în etapa a 7-a din Serie A. Milanezii sunt lideri în campionat. După ce la pauză a...
Antrenorul român i-a fascinat pe italieni: "Ce se ascunde în spatele fotografiei virale de la Roma – Inter”
Antrenorul român i-a fascinat pe italieni: "Ce se ascunde în spatele fotografiei virale de la Roma – Inter”
Victoria lui Inter Milano pe terenul Romei, 1-0 pentru echipa din Milano, a adus echipa antrenată de Cristi Chivu în fruntea clasamentului din Serie A. Cristian Chivu a stârnit admirația...
#Cristi Chivu, #Inter Milano, #AC Milan, #Fiorentina , #stiri fotbal
Parteneri Ziare.Com
DigiSport.ro
Un barbat si o femeie s-au asezat la masa de skandenberg si totul a fost filmat: "N-a avut nicio sansa!"
OrangeSport.ro
Ioan Andone poate face pasul in Superliga! "Voi face parte din noua societate". Clubul de traditie produce schimbarea si a "depus toate actele"
DigiSport.ro
A vrut sa fuga din Romania prin metoda "tubului de oxigen". Apoi, din sofer a ajuns milionar
Cele mai noiCele mai cititeCele mai ciudateCele mai comentate
  1. Chivu, detronat din fotoliul de lider după o decizie "scandaloasă": "Noi jucăm pentru viețile noastre"
  2. Iordănescu, dezastru total la Legia! Se cere demisia după un început rușinos
  3. Ce spune antrenorul lui Dinamo despre execuția ”scorpion” a rapidistului Koljic
  4. Surpriză uriașă. Pentru ce echipă a marcat Lamine Yamal, la meciul de debut
  5. „Violenţe grave” la derby-ul din Tel Aviv între Maccabi şi Hapoel. Meciul a fost anulat VIDEO
  6. Simona Halep, la meciul campioanei României. Cu cine a fost surprinsă la Dubai FOTO
  7. Formula 1: sancțiune pentru RedBull după Marele Premiu din SUA! S-au încălcat procedurile de la start
  8. Revenire de senzație la CFR Cluj: cine va fi noul președinte al clubului
  9. Urcări spectaculoase în Top 50 WTA pentru Sorana Cîrstea și Jaqueline Cristian. Româncele au jucat în semifinale la Osaka
  10. ”E o atmosferă proastă la noi”. Ce spune dinamovistul Musi după derby-ul cu Rapid

Ultimele emisiuni

Acum 23 minute

Business Focus,
Cu cât poate crește din nou TVA. Riscuri grave pentru economia României în 2026