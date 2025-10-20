Chivu, detronat din fotoliul de lider după o decizie "scandaloasă": "Noi jucăm pentru viețile noastre"

Echipa italiană AC Milan a întrecut duminică seara, pe teren propriu, scor 2-1, formaţia AC Fiorentina, în etapa a 7-a din Serie A. Milanezii sunt lideri în campionat.

După ce la pauză a fost scor alb, Robin Gosens a deschis scorul în contul Fiorentinei, în minutul 55. Egalarea gazdelor a venit destul de repede, în minutul 63, odată cu golul lui Rafael Leao. În minutul 84 milanezii au primit penalti, iar Rafael Leao a transformat, reuşind dubla şi aducând victoria cu 2-1 pentru AC Milan.

Echipa lui Massimiliano Allegri e prima în clasament, cu 16 puncte, urmată de Interul lui Chivu, cu 15 puncte. AC Fiorentina e abia a 18-a, cu 3 puncte.

Decizia de a acorda penalty pentru Milan i-a înfuriat pe oficialii Fiorentinei.

”E păcat că Marelli n-a avut curajul să întoarcă decizia. Noi jucăm pentru viețile noastre și trebuie să înțelegem că așa ceva nu se poate face. Este scandalos.

Gimenez a stat pe gazon vreo zece minute, dar Parisi nici măcar nu l-a atins. A căzut de parcă l-a trăsnit”, a declarat directorul sportiv Daniele Prade, citat de Corriere dello Sport.

”Mă întrebi dacă puteam fi mai atenți la faza penalty-ului? Tu te-ai uitat la meci? Cu astfel de penalty-uri, doar îi invităm pe jucători să simuleze. Trebuie doar să fie pusă o mână, cade și toată lumea fluieră.

Prima regulă despre care ne-au spus la VAR este că se intervine doar când e o eroare clară. A fost asta o eroare clară? Hai, să fim serioși”, a spus antrenorul Stefano Pioli.

Ads