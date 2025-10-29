Câți ani de închisoare riscă fotbalistul lui Cristi Chivu implicat într-un accident mortal

Spaniolul Josep Martinez, portarul de rezervă al echipei de fotbal Inter Milano, antrenată de românul Cristian Chivu, va fi anchetat pentru posibilă omucidere din imprudență după ce a accidentat, marți, un bărbat în vârstă de 81 de ani aflat într-un scaun cu rotile electric, provocând moartea acestuia pe loc, informează EFE.

Portarul în vârstă de 27 de ani se îndrepta spre baza de antrenament a echipei sale când, cu puțin înainte de ora 10:00, l-a lovit în Fenegro (Como, nordul Italiei) pe Paolo Saibene, în vârstă de 81 de ani, care își folosea scaunul cu rotile electric pe banda de mers, decedând pe loc.

O ipoteză pe care autoritățile o iau în considerare este că victima ar fi leșinat sau suferit un atac de cord, ceea ce l-a făcut să piardă controlul scaunului cu rotile și să părăsească carosabilul în momentul în care Martinez trecea pe acolo.

Conform relatărilor din presa locală, spaniolul este anchetat pentru posibilă omucidere rutieră din imprudență. În Italia, această infracțiune este clasificată la articolul 589 din Codul Penal, iar dacă ancheta stabilește că a încălcat o lege, pedeapsa ar putea varia de la doi la șapte ani de închisoare.

Dacă, totuși, se confirmă că a fost un eveniment cauzat de o întorsătură neprevăzută a evenimentelor din partea victimei, acesta nu poate fi răspunzător penal.

Șoferul unui alt autovehicul care se afla imediat în urma celui al lui Martinez, potrivit acelorași surse, a confirmat poliției că bărbatul din scaunul cu rotile electric conducea neregulat.

Fotbalistul spaniol a încercat să-i acorde primul ajutor bărbatului de 81 de ani, dar nu a mai putut face nimic pentru a-i salva viața, nici personalul medical de urgență ajuns la locul accidentului, care a putut doar confirma decesul bărbatului.

În prima etapă a anchetei poliției, Martínez a fost supus unor teste de rutină pe parcursul zilei pentru a-i evalua capacitatea de a conduce.

Trupul persoanei decedate se află în custodia Parchetului din Como, care a dispus efectuarea autopsiei și a confiscat ambele mijloace de transport. De asemenea, autoritățile lucrează pentru a verifica viteza cu care se deplasa mașina fotbalistului.

Fotbalistul, vizibil marcat de incident, a lipsit de la antrenamentul lui Inter înaintea meciului de miercuri din Serie A împotriva Fiorentinei. Clubul, care nu a emis încă un comunicat, a anulat conferința de presă premergătoare meciului, pe care o ține de obicei Cristian Chivu.

