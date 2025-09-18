Reacția lui Cristi Chivu la golurile marcate de Inter în poarta fostei sale echipe: "A fost un gest șic"

Românul Cristian Chivu a obținut prima sa victorie ca antrenor în Liga Campionilor la fotbal, după ce Inter Milano a învins-o pe Ajax Amsterdam cu scorul de 2-0, miercuri seara, în deplasare, în prima etapă a competiției.

Ambele goluri ale lui Inter au fost marcate de francezul Marcus Thuram (42, 47), în fața unei echipe la care Chivu și-a început ascensiunea în fotbalul de elită.

"Antrenorul lui Inter, Chivu, nu a sărbătorit golurile, ca un omagiu adus clubului care i-a oferit șansa de a se realiza. A fost un gest șic din partea unui om extrem de iubit pe ArenA", a notat ziarul olandez Die Telegraf.

Nici olandezii nu l-au uitat pe Chivu: "Ne bucurăm să te vedem", a scris pagina de Facebook a clubului din Amsterdam.

Referitor la meci, Die Telegraf a remarcat superioritatea lui Inter și faptul că Ajax e departe de zilele în care domina fotbalul european:

„Înfrângerea a durut din toate punctele de vedere. Din cauza conștientizării faptului că Ajax alunecă tot mai mult de pe muntele pe care se află elita fotbalului european. Dar și pentru că echipa ar fi avut nevoie de un impuls moral înaintea meciului de top de duminică cu PSV, echipa care a depășit-o pe Ajax la limită, chiar înainte de final, într-o cursă nebună pentru titlu, sezonul trecut”, au mai notat jurnaliștii din Țara Lalelelor.

