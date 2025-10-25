Cristi Chivu a întrerupt imediat un jurnalist italian: „Eu sunt român și sunt mândru de asta!”

Cristi Chivu (44 de ani), antrenorul lui Inter Milano, a oferit un moment surprinzător la conferința de presă premergătoare derby-ului cu Napoli, meci programat sâmbătă, de la ora 19:00, în direct la Digi Sport 1.

Înainte de a analiza duelul cu formația napoletană, Chivu a ținut să-l corecteze elegant, dar ferm, pe un jurnalist italian.

„Din punct de vedere fotbalistic, Italia este prima ta casă...”, își începuse ziaristul fraza. Chivu, vizibil surprins de formulare, l-a întrerupt imediat: „Eu sunt român și sunt mândru de acest lucru!”.

Napoli - Inter are loc sâmbătă, de la ora 19.00, în direct pe DigiSport 1 și PrimaSport 1.

Chivu refuză să se lase dus de valul rezultatelor bune și tratează duelul cu Napoli cu maximă seriozitate:

„Ce s-a întâmplat până acum contează mai puțin. Jucăm contra campioanei Italiei, o echipă cu ambiții mari. Va fi un meci intens, greu, în care fiecare își dorește victoria. Atmosfera nu va fi ușoară, trebuie să fim pregătiți mental”.

Antrenorul român a insistat că forma bună nu garantează nimic într-un meci de o asemenea importanță.

„Este un meci important și nu putem nega asta. Dar e prea devreme să spunem că va decide ceva. Sunt multe echipe care au pierdut deja de două ori. Ce e valabil pentru una, e valabil și pentru celelalte”.

Întrebat care este diferența între a te pregăti pentru un meci mare ca jucător și ca antrenor, Chivu a spus:

„Experiențele mele m-au învățat că fiecare meci trebuie tratat la fel. Nu poți face diferențe între adversari. Nu te poți considera mai bun decât celălalt, altfel nu câștigi trofee. Totul trebuie tratat cu același respect - față de tine, de colegii tăi și de adversari. După aceea, lucrurile devin simple”.

