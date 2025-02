Fabrizio Romano anunță: Chivu la Parma, caz rezolvat! S-a aflat și durata contractului

Cristi Chivu va fi noul antrenor al Parmei, având misiunea de a salva echipa de la retrogradare.

"Cristian Chivu semnează ca nou antrenor principal al Parmei până în iunie 2026 și este pregătit pentru primul capitol ca manager în Serie A", a scris Fabrizio Romano pe X.

Un alt cunoscut jurnalist italian, Gianluca Di Marzio, a publicat imagini cu Chivu sosind la Parma pentru a prelua echipa.

Parma este într-o situație ingrată în acest moment, După patru eșecuri la rând în Serie A, a ajuns pe locul 18, loc retrogradabil. La Parma evoluează Dennis Man și Valentin Mihăilă.

Chivu îi ia locul lui Fabio Pecchia, care a condus echipa în 110 meciuri în ultimele două sezoane.

Primul meci e sâmbătă, acasă cu Bologna.

