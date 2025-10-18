Cristi Chivu, înainte de revenirea la Roma: "Mulțumesc Italiei pentru felul în care m-a primit"

Cristi Chivu, înainte de revenirea la Roma: "Mulțumesc Italiei pentru felul în care m-a primit"
Cristian Chivu îl admiră pe Gian Piero Gasperini, tehnicianul formației AS Roma, a declarat vineri antrenorul echipei lombarde, într-o conferință de presă, înaintea meciului din Serie A dintre cele două formații, scrie site-ul Football Italia.

"Roma a făcut bine să ofere continuitate muncii lui Ranieri (precedentul antrenor - n. r.). Gasperini a adăugat marcajul individual și au găsit echilibrul potrivit, menținând soliditatea. Sunt o echipă bine organizată, se apără bine și știu să citească momentele unui meci. Presează curajos când este nevoie, dar știu și cum să se apere aproape de careul lor, cu un portar care se descurcă foarte bine. Vom avea nevoie de claritate pentru a recunoaște oportunitățile atunci când ei permit ceva și trebuie doar să fim atenți pentru a acționa cât mai repede posibil și a afecta organizarea lor defensivă", a afirmat românul.

Chivu a jucat sub conducerea lui Gasperini doar câteva luni, având în vedere că tehnicianul italian a fost demis de Inter după doar trei meciuri în sezonul 2011-12.

"Experiența mea cu Gasperini a fost scurtă, dar am avut o impresie foarte bună. Acest lucru a fost confirmat de ceea ce a continuat să facă, cu inovația pe care a adus-o la Bergamo. La un moment dat, am fost inspirați de el. Ne-am dat seama că era ceva realizabil pentru fotbalul italian. Are tot respectul și admirația mea, la fel cum a avut și când era antrenorul meu. Eu am trecut printr-un presezon pe care nu-l mai trăisem de ani de zile. El a încercat să schimbe sistemul; aș fi fost fundașul lui central stânga. Ne-a plăcut, dar, din păcate, rezultatele nu au venit. A fost dat afară devreme, dar mai târziu și-a dovedit valoarea și ideile. Sunt fericit pentru că a devenit cel care a inspirat mulți antrenori tineri", a spus Chivu.

Întrebat când ar putea reveni după accidentare atacantul Marcus Thuram, Chivu a răspuns: "Nu știu", dar apoi a adăugat: "Am trei atacanți disponibili, toți fiind capabili să interpreteze rolul indiferent de adversar. De asemenea, sunt buni la a improviza, dacă este nevoie".

În ultimele săptămâni s-a vorbit mult despre atacantul Francesco Pio Esposito, iar Chivu nu a părut surprins.

"Trebuie să fim conștienți că este jucător de Inter și de echipa națională, așa că presiunea face parte din joc. Este enervant când oamenii încep a face comparații fără sens. A demonstrat că, și la 20 de ani, știe cum să se descurce și să-și asume responsabilitățile. Trebuie să se adapteze cerințelor clubului și fotbalului internațional. Este un jucător internațional și un profil important, apreciat și admirat peste tot. Dar nu trebuie să uităm că este încă un tânăr; viața lui s-a schimbat complet în doar două luni. Este ceea ce ne-am dorit; este pe scenă acum și trebuie să danseze. Trebuie să învețe să rămână acolo și să accepte și greșelile. Cel mai important lucru este că la el e loc de progres", a spus fostul internațional român.

Chivu este și un fost fundaș al Romei, giallorossi fiind primul club italian la care s-a alăturat, în 2003, când a finalizat un transfer definitiv de la Ajax Amsterdam.

"Cei patru ani pe care i-am petrecut la Roma au fost foarte importanți pentru mine. Am avut șansa să experimentez ceea ce a fost cel mai frumos campionat din lume cu un antrenor precum Capello, care m-a vrut acolo. I-am avut și pe alții, Spalletti, Voeller, Bruno Conti și Luigi Delneri. M-am îndrăgostit de o țară precum Italia și de tot ce mi-a oferit. Sunt aici din 2003 și mulțumesc Italiei pentru felul în care m-a primit. Timpul petrecut la Roma mi-a permis să cresc ca sportiv și ca om", a afirmat Chivu.

AS Roma este pe locul doi loc în Serie A, la egalitate de puncte cu liderul Napoli, cu 15 puncte după șase etape. Inter ocupă locul patru, la egalitate cu Juventus, cu 12 puncte și cu un punct sub AC Milan.

