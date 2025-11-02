Bucuria nebună a lui Cristi Chivu, în locul în care a fost la un pas de a-și pierde viața VIDEO

Autor: Teodor Serban
Duminica, 02 Noiembrie 2025, ora 16:32
328 citiri
Cristi Chivu FOTO X @SoloEsclusivInt

Inter Milano, echipa lui Cristian Chivu, a învins duminică, în deplasare, scor 2-1, formaţia Hellas Verona, în etapa a zecea din Serie A.

Elevii lui Chivu au deschis scorul la Verona, prin Zielinski, care a marcat un gol superb, în minutul 16. Bastoni a ratat majorarea avantajului interiştilor, în minutul 27, pentru ca în minutul 41 Giovane să egaleze pentru gazde. Orban a ratat şi el, pentru Verona, în al treilea minut al prelungirilor, trimiţând în bară, şi a fost 1-1 la pauză.

Repriza secundă a fost una slabă pentru Inter, care a reuşit însă să înscrie golul victoriei. Martin Frese a înscris în propria poartă, în minutul 90+3, şi Inter s-a impus cu 2-1.

În clasament, echipa lui Chivu are 21 de puncte şi este a doua, după Napoli, care are 23 de puncte. Verona este a 18-a, cu numai cinci puncte.

Meciul s-a disputat pe terenul pe care, în ianuarie 2010, fotbalistul Cristi Chivu a suferit o accidentare groaznică la cap, care i-a pus viața în pericol.

”Aici, în Verona, mi-am dat seama că cele mai importante lucruri în viață nu sunt despre a câștiga sau a pierde. Important este să fii bine. Verona este un oraș care mi-a dat atât de mult. În spital mi-au salvat viața și le mulțumesc după toți acești ani”, a declarat Chivu la revenirea la Verona.

Golul din prelungiri l-a descătușat pe Cristi Chivu, care s-a bucurat în ploaie alături de jucătorii săi, cu gesturi nebunești.

