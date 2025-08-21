Cristi Chivu: ”Sunt bun la a le ascunde”. Când debutează cu Inter în Serie A

Autor: Teodor Serban
Joi, 21 August 2025, ora 17:22
Cristi Chivu: ”Sunt bun la a le ascunde”. Când debutează cu Inter în Serie A
''Să antrenez echipa cu care am câștigat atât de mult îmi oferă cu siguranță ceva în plus'', a declarat joi Cristian Chivu, tehnicianul român al lui Inter Milano, a cărui formație va debuta în noua ediție din Serie A, luni, pe San Siro, împotriva lui Torino FC, informează TuttoMercatoWeb.

Noul antrenor al Nerazzurri-lor se pregătește pentru acest debut cu o abordare echilibrată, notează site-ul citat.

''Nu vorbesc despre emoțiile mele, sunt bun la a le ascunde și a nu le avea (râde - n.r.)'', a declarat Cristian Chivu pentru Sportmediaset. ''Să antrenez echipa la care am petrecut atâția ani și cu care am câștigat atât de mult îmi oferă cu siguranță ceva în plus. Dar știu că simțul responsabilității pe care îl am pentru munca mea mă va ajuta să-mi maschez emoțiile. Prioritatea noastră este să menținem aceeași mentalitate și aceeași abordare, conștienți de ceea ce înseamnă să porți tricoul lui Inter: există așteptări, pasiune și dragoste'', a adăugat el.

Despre noul atacant al lui Inter, Ange-Yoan Bonny, care a fost elevul său la Parma, Chivu a spus: ''Este un tip autentic, cu o mare dorință de a crește. A înțeles imediat că face parte dintr-un club mare și a început să muncească din greu încă din prima zi, punându-se în slujba grupului. Lucrul alături de campioni te ajută să crești mai repede''.

Românul a fost deja la club atât ca jucător, între 2007 și 2014, cât și ca antrenor al echipelor de juniori.

