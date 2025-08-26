”E din cauza loviturii primite la cap”. Glumă neașteptată după victoria magnifică a lui Cristi Chivu cu Inter

Echipa Inter Milano a debutat în noua ediție a campionatului de fotbal al Italiei, sub conducerea noului său antrenor, românul Cristian Chivu, cu o victorie categorică pe teren propriu, cu scorul de 5-0, în fața formației Torino FC, într-un meci disputat luni seara.

Internaționalul francez Marcus Thuram a semnat o dublă pentru învingători, în minutele 36 și 62, celelalte reușite ale 'nerazzurilor' aparținându-le lui Alessandro Bastoni (18), Lautaro Martinez (52) și Ange-Yoan Bonny, care a închis tabela în minutul 72.

Bonny, care l-a înlocuit pe compatriotul său Marcus Thuram în minutul 66, a înscris cu această ocazie primul său gol în Serie A în tricoul lui Inter, după transferul de la Parma, unde a lucrat sub comanda lui Chivu în sezonul trecut.

Chivu a stat pe banca lui Inter și în cele patru meciuri jucate la Cupa Mondială a Cluburilor vara aceasta, în Statele Unite.

La final, românul a făcut o glumă neașteptată, întrebat dacă își amintește de primul său meci ca jucător pentru Inter.

"O să glumesc și o să spun că nu-mi amintesc primul meci ca jucător, din cauza loviturii primite la cap", a răspuns Chivu, amintind de accidentarea groaznică suferită în ianuarie 2010.

"În acest stadion, când intri pe acest tărâm minunat, îți revine în minte și trecutul de jucător. Dar nu despre mine e vorba azi, ci despre echipă. Doar despre jucători, ei sunt fundamentali. Sunt mândru de ei și sunt sigur că vom continua să muncim bine", a adăugat antrenorul român.

