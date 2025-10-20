Celebrul Fabio Capello l-a analizat pe Cristi Chivu: ”Da, acum putem spune asta”

”Acesta este Interul lui Chivu”, a afirmat fostul mare antrenor Fabio Capello după ce echipa milaneză, pregătită de tehnicianul român, a ajuns la șase victorii consecutive în toate competițiile, ultima fiind obținută sâmbătă, 1-0 cu AS Roma pe Stadio Olimpico, relatează site-ul Football Italia.

”Da, acum putem spune asta. Aceasta este Interul lui Chivu”, a scris Capello în editorialul său din Gazzetta dello Sport.

Fabio Capello îl laudă pe Cristian Chivu și subliniază unitatea echipei sub conducerea noului antrenor: ”A îndeplinit cea mai importantă, dar și cea mai delicată misiune”.

Inter este acum pe locul 2 în Serie A, la egalitate de puncte cu Napoli și AS Roma și la doar un punct de liderul AC Milan.

”Să-i vezi jucând este un adevărat spectacol. E frumos să-i vezi pe jucători adunați în jurul antrenorului lor, așa cum au făcut-o aseară (sâmbătă -n. r.) pe Olimpico. Asta surprinde perfect legătura care s-a creat. E la fel de frumos să-i vezi pe Nerazzurri jucând, pentru că totul funcționează acum minunat, iar echipa continuă să crească. Meci după meci, victorie după victorie.”

”Acesta este Interul lui Chivu pentru că acum fiecare jucător, de la Lautaro la Barella, de la Bastoni la Calhanoglu și Dimarco, până la tinere talente explozive precum Bonny și Pio Esposito, este perfect în armonie cu Cristian”, a continuat Capello, care a fost antrenorul lui Chivu la AS Roma.

Ads

”În doar câteva luni de muncă, a îndeplinit cea mai importantă, dar și cea mai delicată misiune încredințată de președintele Marotta și de întregul club. Să șteargă amintirile și să alunge fantomele de la finalul sezonului trecut. Inter de astăzi este din nou o echipă înfometată, care câștigă cu forță, intensitate, umilință și un imens spirit de sacrificiu. Chivu i-a implicat pe toți în proiect, iar rezultatele sunt evidente pe teren. De la Sommer la Zielinski, fiecare jucător de la Inter se simte parte din grup și se angajează să servească echipa”, a afirmat Capello.

El este impresionat și de stilul de joc al echipei, nu doar de mentalitatea sa.

”Inter câștigă și pentru că are în sfârșit două alternative valide la Lautaro și Thuram, iar meritul trebuie împărțit. Inter gândește acum pe verticală, presează sus și a redus în sfârșit obsesia de a construi din defensivă ca un scop în sine. Consider că este o schimbare de perspectivă foarte, foarte importantă. Atunci când jucătorii se obișnuiesc să-i paseze mereu mingea portarului sau să facă pase laterale, ajung să fugă de răspundere. Chivu, pe de altă parte, cerându-le să meargă înainte și să joace cât mai mult pe verticală, îi responsabilizează. Oamenii lui, ca adevărați campioni care sunt, au îmbrățișat această nouă cale. De aceea sunt convins că fanii lui Inter pot privi spre viitor cu mare optimism”, a scris el.

Nerazzurri au câștigat, de asemenea, două meciuri din două din Liga Campionilor și vor juca marți pe terenul belgienilor de la Union Saint-Gilloise.

Ads