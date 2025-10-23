Colegul de generație al lui Cristi Chivu a luat foc: ”Taci, mă! Și tu ești jumătate român, ai și copii cu o nevastă româncă”

Autor: Teodor Serban
Joi, 23 Octombrie 2025, ora 14:55
1433 citiri
Colegul de generație al lui Cristi Chivu a luat foc: ”Taci, mă! Și tu ești jumătate român, ai și copii cu o nevastă româncă”
Cristi Chivu FOTO X @IFTVofficial

Coleg de generație cu Cristi Chivu, Adrian Mutu l-a criticat în termeni duri pe italianul Walter Zenga, cel care l-a criticat pe antrenorul lui Inter Milano.

Walter Zenga a pus la îndoială calitățile lui Chivu după eșecul în fața lui Juventus, 3-4, iar Adrian Mutu l-a taxat acum pe fostul mare portar care a antrenat mulți ani în România.

”Ați văzut cum l-au demolat după două înfrângeri?! Atunci m-am luat eu de Walter Zenga, care comenta...

Waltere, taci, mă! Nu mă deranjează critica, ci unghiul. Nu înțelegi unghiul voi. N-ați jucat afară. Probabil el avea o frustrare. La al doilea meci critica, dar la 5-0 cu Torino nu l-am auzit. Să nu uităm, Walter a mâncat o pâine la noi.

Știu ce vorbesc. N-ai idee ce înseamnă să-ți spună cineva «țigan», 70.000 de oameni pe Olimpico, când am dat două goluri cu AS Roma! ”Zingaro di merda”, nu mai traduceți. Nu-ți dai seama ce suferă românii din diaspora.

E o tentă de rasism, de superioritate, asta m-a deranjat! În primul rând, când spune ”il rumeno”, românul, deja mă deranjează. Chivu e de atâția ani în Italia, câștigător de Liga Campionilor alături de Inter. Știu modul lor de a vorbi, am stat acolo 15 ani, vorbesc perfect italiană, am auzit declarația lui Zenga.

Băi Zenga, ai puțin respect, e o legendă a Interului, la fel ca tine. Și tu ești jumătate român, ai și copii cu o nevastă româncă. Noi când vorbim despre italieni, o facem cu admirație”, a adăugat Mutu, prezent la un podcast, conform Gsp.ro.

Cristi Chivu, pus în încurcătură: ”Nu mi-a venit alt cuvânt în minte, sunt român...”
Cristi Chivu, pus în încurcătură: ”Nu mi-a venit alt cuvânt în minte, sunt român...”
Antrenorul echipei Inter Milano, Cristian Chivu, a evidențiat unitatea grupului său de jucători și munca pe care aceștia au depus-o de la debutul sezonului și care le-a permis să obțină a...
După ce l-a criticat pe Cristi Chivu, Walter Zenga "și-a înghițit cuvintele". Ce a spus despre român și despre România
După ce l-a criticat pe Cristi Chivu, Walter Zenga "și-a înghițit cuvintele". Ce a spus despre român și despre România
Walter Zenga (65 de ani) și-a schimbat radical discursul despre Cristi Chivu, după ce Inter a legat șase victorii consecutive în toate competițiile de la eșecul cu Juventus, 3-4. Dacă...
#Cristi Chivu, #Adrian Mutu, #reactie, #Walter Zenga, #roman , #stiri fotbal
Parteneri Ziare.Com
DigiSport.ro
Sarbii nu uita si nu iarta! Imagini neverosimile, la o luna dupa ce Novak Djokovic si-a luat familia si s-a mutat in Grecia
OrangeSport.ro
Ioan Andone poate face pasul in Superliga! "Voi face parte din noua societate". Clubul de traditie produce schimbarea si a "depus toate actele"
DigiSport.ro
"Moment extrem de stanjenitor", in direct la TV! "Hai, mai intinde-te putin"

Ep. 147 - România intră în război???

Cele mai noiCele mai cititeCele mai ciudateCele mai comentate
  1. Colegul de generație al lui Cristi Chivu a luat foc: ”Taci, mă! Și tu ești jumătate român, ai și copii cu o nevastă româncă”
  2. Universitatea Cluj are un nou antrenor: "șepcile roșii" au anunțat oficial cine îl înlocuiește pe Ioan Sabău
  3. Dennis Man, pe lista UEFA pentru un premiu onorant! Cu cine se luptă românul
  4. Sar scântei în lumea șahului după moartea americanului de 29 de ani. Un rus face acuzații grave
  5. ”Cod portocaliu” în Europa League. Ora de start a meciului a fost schimbată
  6. Dramatism rar în meciul campioanei României. Ce s-a întâmplat în ultima secundă
  7. Victorie splendidă pentru jucătoarea de tenis din România și calificare în sferturile de finală
  8. Jaqueline Cristian, în optimi la Tokyo: partida s-a încheiat după 69 de minute. Românca urcă în topul WTA
  9. Mihai Stoica, înainte de FCSB - Bologna: "O rușine mondială"
  10. Mirel Rădoi, întrebat dacă a fost căutat de Mircea Lucescu: "Vrând-nevrând ar avea un avantaj"