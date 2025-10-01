Concluziile lui Cristi Chivu după meciul din Liga Campionilor: ”Trei goluri nu sunt puține”

Concluziile lui Cristi Chivu după meciul din Liga Campionilor: ”Trei goluri nu sunt puține”
Antrenorul echipei italiene de fotbal Inter Milano, românul Cristian Chivu, a declarat, marți seara, după meciul câștigat cu Slavia Praga (3-0), în Liga Campionilor, că trei goluri înscrise într-o partidă din Champions League ''nu sunt puține''.

''Sunt mulțumit că nu am primit gol. Trebuie să rămânem cu picioarele pe pământ și să fim lucizi, nu e ușor niciodată să marchezi în Champions League, iar trei goluri nu sunt puține. Mi-a plăcut atenția cu care am jucat tot meciul și că nu am primit gol'', a spus Chivu, citat de presa italiană.

Fostul internațional român a explicat că ''există o dorință de a apăra mai bine careul''.

''E mereu loc de mai bine, vor veni și meciuri în care calitatea adversarilor va face ca mingea să intre în poartă. Însă, există o dorință de a juca mai atent, sunt detalii care dau naștere unei organizări defensive de calitate. Toți jucătorii sunt aflați în acest mod de sacrificiu și de dedicare, iar asta îmi place, pentru că este vorba de mândria lor de a nu primi goluri'', a subliniat tehnicianul român.

Chivu a comentat și primul gol marcat de Lautaro Martinez, după un pressing la portar: ''Sunt principiile noastre, să presăm adversarul și să luăm mingea. În seara asta (marți, n. red.) ne-a ieșit, deoarece portarul a pierdut-o, însă meritul lui sunt cei 25 de metri de sprint pentru a-l pune în dificultate, la fel cum face și Thuram sau Pio (Esposito). Lucrul important este să încercăm să punem adversarul în dificultate''.

Antrenorul lui Inter a dezvăluit că Davide Frattesi nu a jucat deoarece avea probleme la stomac, iar Marcus Thuram a ieșit cu crampe musculare.

''Suntem o echipă care e conștientă de ceea ce reprezintă Champions League, care are o anumită maturitate și experiență. E o competiție importantă, iar azi Inter a tratat-o ca atare și a obținut victoria. Sunt fericit pentru echilibrul pe care l-am găsit, dar e mereu loc de mai bine. Băieții s-au arătat mereu deciși să facă un sezon important. Suntem în septembrie (marți, 30 septembrie, n. red.) și e încă devreme să emitem judecăți, dar văzându-i cum lucrează, atitudinea lor, îmi place ce văd'', a concluzionat Chivu.

Inter, finalista ediției trecute, a obținut al doilea său succes în acest sezon de Champions League, 3-0 cu Slavia Praga, pe San Siro, prin dubla lui Lautaro Martinez și golul lui Denzel Dumfries.

