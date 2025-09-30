Cristi Chivu, în conferința de presă: ”Dar ce e asta? Mi-au dat lacrimile!” VIDEO

Autor: Teodor Serban
Marti, 30 Septembrie 2025, ora 12:48
Cristi Chivu, în conferința de presă: ”Dar ce e asta? Mi-au dat lacrimile!” VIDEO
Cristi Chivu FOTO Captura X

Inter Milano a câștigat duminică în Serie A, scor 2-0 cu Cagliari, înregistrând a treia victorie consecutivă în toate competițiile. Echipa lui Chivu se pregătește acum de meciul din Liga Campionilor cu Slavia Praga, marți seară, la Milano.

Înaintea meciului, la conferința de presă, Cristi Chivu a fost protagonistul unui episod amuzant.

Astfel, primind o întrebare din partea unui reporter ceh, Chivu s-a confruntat cu probleme atunci când a utilizat sistemul de traducere.

După ce și-a pus căștile pe urechi, acestea au făcut microfonie, deranjându-l vizibil pe antrenorul român.

”Dar ce e asta? Mi-au dat lacrimile! Cine le-a cumpărat?”, a glumit Chivu cu cei prezenți în sală.

”Ne concentrăm pe Slavia, care este cel mai important meci. Joacă cu intensitate și direct, aduc mulți jucători în jumătatea ta de teren și în careu atunci când atacă. Au o echipă de calitate. Trebuie să fim atenți, să ne facem jocul nostru, să le neutralizăm calitățile și să dominăm”, a mai spus Chivu.

#Cristi Chivu, #Inter Milano, #antrenor, #presa, #conferinta , #stiri Cristi Chivu
