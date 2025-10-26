I-a dat o lecție lui Chivu și a răbufnit: ”A venit să ne omoare!”

Duminica, 26 Octombrie 2025
I-a dat o lecție lui Chivu și a răbufnit: ”A venit să ne omoare!”
Echipa SSC Napoli a învins pe teren propriu, cu scorul de 3-1, formația Inter Milano, antrenată de Cristian Chivu, sâmbătă seara, în derby-ul etapei a opta a campionatului de fotbal al Italiei.

Umilită marți în Liga Campionilor de PSV Eindhoven (2-6), Napoli a deschis scorul în meciul cu Inter în urma unui penalty controversat, transformat de Kevin de Bruyne (33). Belgianul s-a accidentat însă în momentul execuției și a fost înlocuit. Gazdele și-au dublat avantajul în repriza secundă, prin Scott McTominay (54), înainte ca milanezii să reducă din handicap dintr-un penalty executat de Hakan Calhanoglou (59).

Rezultatul final al întâlnirii a fost stabilit de Andre-Frank Anguissa, la capătul unei acțiuni personale spectaculoase (66).

”Am înfruntat o echipă foarte puternică, în opinia mea, cea mai bună din Italia. Nu ajungi în finala Ligii Campionilor de două ori din întâmplare.

Lotul lui Inter este inaccesibil în comparație cu toate celelalte. Am câștigat în ciuda tuturor dificultăților noastre, ne luptăm cu accidentări importante.

Nu este un an foarte norocos, dar încercăm să răspundem lovitură cu lovitură. Astăzi, Inter a venit să ne omoare sportiv, de înțeles pentru o echipă aflată în mare formă, împotriva unei echipe aflate în dificultate.

Nu am vrut să murim și s-a dovedit a fi un meci plin de viață în care am reușit să oferim o prestație excelentă”, a spus Antonio Conte, antrenorul lui Napoli.

"Eu nu mă plâng, am demnitate!" Cristi Chivu l-a taxat pe Antonio Conte după Napoli - Inter
Antrenorul Interului, Cristi Chivu (44 de ani), s-a arătat deranjat de declarațiile rivalului de pe banca celor de la Napoli, după ce milanezii au pierdut cu 3-1 meciul de pe terenul campioanei...
Cristi Chivu reacționează dur după înfrângerea cu Napoli: „Nu-mi pasă!” Românul pregătește ședință cu vestiarul
Interul lui Cristi Chivu a cedat cu 1-3 pe terenul celor de la Napoli, în derby-ul etapei a 8-a din Serie A, iar finalul partidei a fost umbrit de un scandal iscat între jucătorii nerazzurrilor...
