Cristi Chivu, dialog aprins cu o jurnalistă. Ce-a spus românul despre soția Adelina

Autor: Teodor Serban
Vineri, 19 Septembrie 2025, ora 10:24
52 citiri
Cristi și Adelina Chivu FOTO Instagram Adechivu

Formaţia Inter Milano, antrenată de Cristian Chivu, a învins, miercuri seară, în deplasare, cu scorul de 2-0, fosta echipă a românului, Ajax Amsterdam, în faza principală a Ligii Campionilor.

Golurile au fost marcate de Thuram, în minutele 42 şi 47.

La finalul meciului, Cristi Chivu a avut un dialog mai aprins cu o jurnalistă care l-a întrebat pe român despre amprenta pe care o pune asupra echipei.

Jurnalistă: V-am întrebat despre identitatea echipei pentru că, atunci când vine un antrenor nou, este nevoie să vadă o nouă identitate. Doar despre acest lucru v-am întrebat, nu era vreo critică.

Cristi Chivu: Tot aud aceleași întrebări.

Jurnalistă: Spuneți că sunt banală. Atunci, nu vă mai adresez astfel de întrebări.

Cristi Chivu: Nu, nu. Niciodată, eu respect pe toată lumea.

Jurnalistă: Glumeam și eu, țin să precizez.

Cristi Chivu: Soția mea (n.r. Adelina) este jurnalistă, așa că înțeleg perfect.

