Autor: Alexandru Atanase
Luni, 03 Noiembrie 2025, ora 18:34
447 citiri
Fabio Capello a văzut Interul lui Chivu și a tras concluzia: reputatul antrenor și-a ales favorita la titlu în Serie A
Fabio Capello FOTO France Football

Fabio Capello, fostul mare antrenor italian în vârstă de 79 de ani, a analizat lupta la vârful Serie A și a tras concluzii clare după ce a urmărit victoria obținută cu emoții de Interul lui Cristi Chivu pe terenul Veronei, scor 2-1.

Deși echipa milaneză a tremurat până în minutul 90+4 pentru a obține toate punctele, Capello consideră că Inter rămâne principala favorită la câștigarea titlului în Italia.

„Dacă mă întrebați cine e favorită la titlu, o să vă spun tot Inter”, a declarat Capello pentru Sky Italia. „Este echipa care m-a impresionat cel mai mult, chiar dacă împotriva Veronei a semănat cu Interul de anul trecut: la egal căuta să marcheze, iar când conducea se retrăgea.”

Tehnicianul italian a criticat totuși atitudinea jucătorilor lui Chivu în repriza secundă: „Am văzut un Inter exasperant de lent, fără dorința de a marca al doilea gol. Au tras de timp și au pasat prea mult înapoi la portar”.

După zece etape, Inter se află pe locul secund în Serie A, la un singur punct în spatele liderului Napoli. Experiența și calitatea lotului îl fac pe Capello să creadă că formația nerazzurra are cele mai mari șanse la titlu.

Fabio Capello este unul dintre cei mai titrați antrenori din fotbalul italian, cu cinci trofee de campion câștigate alături de AC Milan și unul cu AS Roma.

