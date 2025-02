Viciul la care Chivu nu poate să renunțe și respectul față de Hagi. "Atunci mă duceam repede la baie"

Cristi Chivu a povestit cât de mult îl respectă pe Gică Hagi, dar și despre viciul pe care îl are de 25 de ani.

Fostul căpitan de la Ajax a stat în cameră cu Gică Hagi la echipa națională. Chivu era la începuturile lui ca fotbalist de națională, iar Hagi era pe final de carieră.

Chivu deprinsese deja obiceiul de a fuma, însă nu putea să își aprindă țigara de față cu Hagi și nu poate nici acum, din respect față de acesta.

„Eu am fumat de mic, de la 18 ani. Ba nu, de la Ajax am început. M-am mai prostit la Craiova. Când am plecat la Amsterdam, mi-am luat un cartuș. Nu știu de ce, că nu fumam. 6 luni cât am stat la hotel am fumat.

Nu fumam de față cu Hagi și Popescu. Cu Hagi nu aș fuma nici acum, deși știe că fumez. Cu Popescu fumez, nu mă mai ascund de el. Dar de față cu Hagi nu pot.

Asta aș fi făcut și de față cu tata. Pe Hagi îl apreciez foarte mult. Gică, pentru mine, e wow! Pasiunea pe care o are e wow! Am un mare respect. Nu mergeam la baie când stăteam cu el în cameră, din respect pentru el. Era un respect dus la extrem.

Cu Gică coleg de cameră nu vorbeam neîntrebat. Îmi era rușine. El făcea ultimul masaj, înainte de culcare. La Gică venea ultimul masorul. Adormea în timp ce îi făcea masaj. Atunci mă duceam repede la baie”, a povestit Cristi Chivu, potrivit Superbet Romania.

