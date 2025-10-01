Cristi Chivu, impecabil în Liga Campionilor! Ce-a făcut Inter Milano în a doua etapă

Autor: Teodor Serban
Miercuri, 01 Octombrie 2025, ora 00:06
561 citiri
Cristi Chivu, impecabil în Liga Campionilor! Ce-a făcut Inter Milano în a doua etapă
Cristi Chivu FOTO Inter Extra

Formaţia Internazionale Milano, antrenată de Cristian Chivu, a învins, marţi, pe teren propriu, cu scorul de 3-0, echipa Slavia Praga, în etapa a doua a grupei principale din Liga Campionilor.

Cristian Chivu este al patrulea antrenor al Inter Milano care a câştigat primele două meciuri din Liga Campionilor, după Luciano Spalletti (2018-2019), Claudio Ranieri (2011-2012) şi Roberto Mancini (2004-2005).

Tot marţi, Atletico Madrid a învins Eintracht Frankfurt, scor 5-1, iar Bayern Munchen a trecut de Pafos cu acelaşi scor, în timp ce Liverpool a pierdut, scor 0-1, cu Galatasaray.

Rezultate de marţi, din Liga Campionilor:

Atletico Madrid - Eintracht Frankfurt 5-1

Au marcat: Raspadori (4), Le Normand (33), Griezmann (45+1, 68), Alvarez (82 - penalti) / Burkardt (57)

Olympique Marseille - Ajax 4-0

Au marcat: Paixao (6, 12), Greenwood (26), Aubameyang (52)

Chelsea - Benfica 1-0

Au marcat: Rios (18-autogol)

Internazionale Milano - Slavia Praga 3-0

Au marcat: Lautaro Martinez (30, 65), Dumfries (34)

Bodo/Glimt - Tottenham Hotspur 2-2

Au marcat: Hauge (53, 66) / Van de Ven (68), Gundersen (89, autogol)

Pafos - Bayern Munchen 1-5

Au marcat: Orsic (45) / Kane (16, 34), Guerreiro (20), Jackson (31)

Galatasaray - Liverpool 1-0

Au marcat: Osimhen (16-penalti)

Cristi Chivu, în conferința de presă: ”Dar ce e asta? Mi-au dat lacrimile!” VIDEO
Cristi Chivu, în conferința de presă: ”Dar ce e asta? Mi-au dat lacrimile!” VIDEO
Inter Milano a câștigat duminică în Serie A, scor 2-0 cu Cagliari, înregistrând a treia victorie consecutivă în toate competițiile. Echipa lui Chivu se pregătește acum de meciul din Liga...
Un jucător de bază de la Inter, despre Cristi Chivu: ”O luăm de la capăt cu un antrenor nou”
Un jucător de bază de la Inter, despre Cristi Chivu: ”O luăm de la capăt cu un antrenor nou”
Federico Dimarco, fotbalistul lui Inter Milano, a declarat luni, pentru Sky, că noul antrenor al echipei italiene, românul Cristian Chivu, i-a redat încrederea în sine, informează...
#Cristi Chivu, #Liga Campionilor, #Inter Milano, #etapa , #stiri fotbal
Parteneri Ziare.Com
DigiSport.ro
52.000.000Euro pentru Dan Sucu! A urmat dezastrul: "Nimeni nu este sigur ca va ramane"
OrangeSport.ro
Ioan Andone poate face pasul in Superliga! "Voi face parte din noua societate". Clubul de traditie produce schimbarea si a "depus toate actele"
DigiSport.ro
Cea mai asteptata intrebare! Madalina Ghenea a dat raspunsul: "Condoleante"

Ep. 138 - Nicusor Dan s-a băgat în seamă cu

Cele mai noiCele mai cititeCele mai ciudateCele mai comentate
  1. Cristi Chivu, impecabil în Liga Campionilor! Ce-a făcut Inter Milano în a doua etapă
  2. Real Madrid s-a distrat în Kazahstan, în Liga Campionilor! Câte goluri a marcat Mbappe
  3. Retragerea anunțată de Carlos Alcaraz după ultimul titlu câștigat
  4. „O cocioabă”. Iftime, exploziv după ce a urcat pe locul doi cu Botoșani: „Trebuie să-l legăm”
  5. Campionatul European de handbal în scaun cu rotile: România, una dintre cele nouă echipe calificate
  6. Arsenal dă lovitura! Cine este jucătorul care tocmai a semnat cu „tunarii”
  7. Infern pentru Liverpool în Liga Campionilor. Ce-au pățit jucătorii la 3 dimineața, înaintea meciului VIDEO
  8. Newcastle United anunță parteneriat pe mai mulți ani cu BYDFi
  9. Încă un triumf pentru Carlos Alcaraz în ATP. Câte titluri a strâns la doar 22 de ani
  10. Surpriza pregătită de fanii lui Liverpool pentru jucători, la revenirea în Istanbul