S-a încheiat marele derby Napoli - Inter. Cum s-a descurcat echipa lui Cristi Chivu

Sambata, 25 Octombrie 2025, ora 21:28
Echipa italiană Napoli a învins sâmbătă seara, pe teren propriu, scor 3-1, formaţia Inter Milano, antrenată de Cristian Chivu, în etapa a opta din Serie A.

În minutul 32 Mhitaryan l-a faultat pe Zielinski în careu şi s-a accidentat, iar Kevin De Bruyne a transformat lovitura de pedeapsă, însă s-a accidentat şi el.

La pauză campioana a intrat cu avantaj de un gol, pe care a reuşit să-l majoreze în minutul 54, prin McTominay.

După alte trei minute a primit şi Inter penalti, iar Hakan Calhanoglu a înscris. Anguissa a stabilit scorul final în minutul 66, după o acţiune personală şi Napoli s-a impus cu 3-1, în urma unui meci slab făcut de echipa lui Cristian Chivu.

În clasament conduce Napoli, cu 18 puncte, urmată de AC Milan – 17 puncte şi Inter Milano – 15 puncte.

