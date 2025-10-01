Chivu, lăudat de presa italiană: „S-ar simți confortabil pe scările de la Hogwarts”

În urma prestației excelente a lui Inter, 3-0 cu Slavia Praga, Cristi Chivu a primit nota 7 din partea Tuttomercato Web, care a remarcat atât stilul de joc, cât și curajul antrenorului de a opera modificări în echipă.

Față de meciul anterior din campionat, Chivu a schimbat nu mai puțin de șapte titulari, demonstrând flexibilitate tactică și încredere în întregul lot.

„Chivu s-ar simți confortabil pe scările de la Hogwarts și lui îi plac schimbările. A făcut șapte modificări față de meciul cu Cagliari. În doar cinci minute, Sucic a electrizat tribunele cu un dribling și o centrare venită din nimic”, a scris Gazzetta dello Sport, făcând o comparație inedită între dinamismul echipei și treptele magice din celebra serie Harry Potter.

“Inter dominantă, exact cum și-a dorit Chivu”

„În conferința de presă, Chivu a spus că își dorește un Inter dominant – și exact asta s-a întâmplat. Echipa presează sus, joacă vertical, e motivată. Ideile lui încep să se vadă tot mai clar. Vrem sau nu, Chivu și-a pus deja amprenta”, a completat TMW.

Este a patra victorie consecutivă pentru Inter în toate competițiile, semn că filozofia impusă de fostul fundaș român începe să dea roade.

Faza grupelor, împărțită în două: Inter trebuie să profite acum

Jurnaliștii italieni au atras atenția și asupra calendarului accesibil de început pentru Inter în Liga Campionilor. Cu meciuri împotriva celor de la Union Saint-Gilloise și Kairat în continuare, obiectivul este clar: calificare asigurată înaintea duelurilor grele din a doua parte a fazei grupelor.

„După aceste prime patru etape, urmează infernul: Atletico Madrid, Liverpool, Arsenal și Borussia Dortmund. Acum e momentul pentru Inter să-și securizeze locul în faza eliminatorie”, a notat Tuttosport.

