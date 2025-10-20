Interul lui Cristi Chivu, depășit de marea rivală. Cum arată clasamentul

Autor: Teodor Serban
Luni, 20 Octombrie 2025, ora 08:56
694 citiri
Interul lui Cristi Chivu, depășit de marea rivală. Cum arată clasamentul
Cristian Chivu FOTO Facebook AFC Ajax

Echipa italiană AC Milan a întrecut duminică seara, pe teren propriu, scor 2-1, formaţia AC Fiorentina, în etapa a 7-a din Serie A. Milanezii sunt lideri în campionat.

După ce la pauză a fost scor alb, Robin Gosens a deschis scorul în contul Fiorentinei, în minutul 55. Egalarea gazdelor a venit destul de repede, în minutul 63, odată cu golul lui Rafael Leao.

În minutul 84 milanezii au primit penalti, iar Rafael Leao a transformat, reuşind dubla şi aducând victoria cu 2-1 pentru AC Milan.

Echipa lui Massimiliano Allegri e prima în clasament, cu 16 puncte, urmată de Interul lui Chivu, cu 15 puncte. AC Fiorentina e abia a 18-a, cu 3 puncte.

