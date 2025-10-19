Antrenorul român i-a fascinat pe italieni: "Ce se ascunde în spatele fotografiei virale de la Roma – Inter”

Victoria lui Inter Milano pe terenul Romei, 1-0 pentru echipa din Milano, a adus echipa antrenată de Cristi Chivu în fruntea clasamentului din Serie A.

Cristian Chivu a stârnit admirația presei italiene după victoria memorabilă a Interului la Roma. Fotografia virală care îl arată îmbrățișat de jucători după meci a devenit simbolul reconstrucției nerazzurrilor și al spiritului de echipă insuflat de tânărul antrenor.

Gazzetta dello Sport nu a ezitat să-l laude pe fostul internațional român: „Chivu a ridicat echipa după un sezon greu. A făcut-o prin dialog și inteligență, fără să zdruncine structura unui grup deja consolidat.”

„Primavera i-a dat aripi, acum toți sunt alături de Chivu: ce se ascunde în spatele fotografiei virale de la Roma – Inter”

Fotografia care circulă intens în presa italiană surprinde momentul perfect: Barella cu ochii închiși și pumnii strânși, Calhanoglu râzând relaxat, Dimarco cu brațele larg deschise și tânărul Calligaris, venit direct de la echipa U23, alături de veterani precum De Vrij și Martinez. „Sunt toți acolo, iar imaginea spune totul despre Interul lui Chivu”, notează Gazzetta.

Verticalitatea și trecerea de la un joc bazat pe posesie la un stil mai direct sunt alte aspecte remarcate de publicație: „Portarii sunt mai puțin implicați în construcție, iar echipa urcă blocul mai sus, construind prin fundași. Fiecare decizie reflectă filosofia lui Chivu, orientată spre progres gradual și coeziune.”

Chivu continuă să inspire încredere: „Barella l-a numit omul potrivit pentru renaștere. Inter tocmai asta face: reconstruiește pas cu pas, dar cu pași tot mai mari. Și Cristian Chivu este acolo, în frunte, să conducă trupele.”

