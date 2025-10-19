Antrenorul român i-a fascinat pe italieni: "Ce se ascunde în spatele fotografiei virale de la Roma – Inter”

Autor: Alexandru Atanase
Duminica, 19 Octombrie 2025, ora 18:25
611 citiri
Antrenorul român i-a fascinat pe italieni: "Ce se ascunde în spatele fotografiei virale de la Roma – Inter”
Chivu, prins în îmbrățișarea jucătorilor FOTO Captura X

Victoria lui Inter Milano pe terenul Romei, 1-0 pentru echipa din Milano, a adus echipa antrenată de Cristi Chivu în fruntea clasamentului din Serie A.

Cristian Chivu a stârnit admirația presei italiene după victoria memorabilă a Interului la Roma. Fotografia virală care îl arată îmbrățișat de jucători după meci a devenit simbolul reconstrucției nerazzurrilor și al spiritului de echipă insuflat de tânărul antrenor.

Gazzetta dello Sport nu a ezitat să-l laude pe fostul internațional român: „Chivu a ridicat echipa după un sezon greu. A făcut-o prin dialog și inteligență, fără să zdruncine structura unui grup deja consolidat.”

„Primavera i-a dat aripi, acum toți sunt alături de Chivu: ce se ascunde în spatele fotografiei virale de la Roma – Inter”

Fotografia care circulă intens în presa italiană surprinde momentul perfect: Barella cu ochii închiși și pumnii strânși, Calhanoglu râzând relaxat, Dimarco cu brațele larg deschise și tânărul Calligaris, venit direct de la echipa U23, alături de veterani precum De Vrij și Martinez. „Sunt toți acolo, iar imaginea spune totul despre Interul lui Chivu”, notează Gazzetta.

Verticalitatea și trecerea de la un joc bazat pe posesie la un stil mai direct sunt alte aspecte remarcate de publicație: „Portarii sunt mai puțin implicați în construcție, iar echipa urcă blocul mai sus, construind prin fundași. Fiecare decizie reflectă filosofia lui Chivu, orientată spre progres gradual și coeziune.”

Chivu continuă să inspire încredere: „Barella l-a numit omul potrivit pentru renaștere. Inter tocmai asta face: reconstruiește pas cu pas, dar cu pași tot mai mari. Și Cristian Chivu este acolo, în frunte, să conducă trupele.”

Interul lui Chivu a intrat în istorie! Performanța senzațională remarcată de statisticieni
Interul lui Chivu a intrat în istorie! Performanța senzațională remarcată de statisticieni
Echipa italiană Inter Milano, antrenată de românul Cristian Chivu, a învins sâmbătă seara, în deplasare, scor 1-0, formaţia AS Roma, în etapa a şaptea din Serie A. Interul lui Chivu...
Cristi Chivu, înainte de revenirea la Roma: "Mulțumesc Italiei pentru felul în care m-a primit"
Cristi Chivu, înainte de revenirea la Roma: "Mulțumesc Italiei pentru felul în care m-a primit"
Cristian Chivu îl admiră pe Gian Piero Gasperini, tehnicianul formației AS Roma, a declarat vineri antrenorul echipei lombarde, într-o conferință de presă, înaintea meciului din Serie A...
#Cristi Chivu, #Inter Milano, #AS Roma, #serie A, #Gazzetta dello Sport , #stiri fotbal
Parteneri Ziare.Com
DigiSport.ro
Gigi Becali: "Gata. Imi vad de viata mea"
OrangeSport.ro
Ioan Andone poate face pasul in Superliga! "Voi face parte din noua societate". Clubul de traditie produce schimbarea si a "depus toate actele"
DigiSport.ro
Gigi Becali: "Gata. Imi vad de viata mea"

Ep. 144 - România este pe primul loc la...

Cele mai noiCele mai cititeCele mai ciudateCele mai comentate
  1. Senzație la echipa lui Ianis Hagi. Gol decisiv pentru internaționalul român
  2. Dramă pentru echipa lui Dan Șucu: ce s-a întâmplat la ultima fază a meciului
  3. S-a decis înlocuitorul lui Sabău! Antrenorul străin care va prelua a 10-a echipă românească din carieră
  4. Antrenorul român i-a fascinat pe italieni: "Ce se ascunde în spatele fotografiei virale de la Roma – Inter”
  5. Record mondial spulberat, pe distanța la care David Popovici e campion mondial și olimpic
  6. România a jucat prima finală a zilei la Campionatul European. Cum s-au descurcat fetele și la ce oră joacă băieții
  7. Surpriză uriașă în Serie A! Chivu jubilează după ultimul rezultat din campionatul italian
  8. Dramă pentru jucătorul de top: a ieșit plângând de pe teren
  9. OUT de la FCSB! Becali îl dă afară, după umilința cu Metaloglobus BREAKING NEWS
  10. ”Acum chiar e o problemă!” Gigi Becali a făcut calculele FCSB-ului pentru play-off