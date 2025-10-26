Cristi Chivu reacționează dur după înfrângerea cu Napoli: „Nu-mi pasă!” Românul pregătește ședință cu vestiarul

Interul lui Cristi Chivu a cedat cu 1-3 pe terenul celor de la Napoli, în derby-ul etapei a 8-a din Serie A, iar finalul partidei a fost umbrit de un scandal iscat între jucătorii nerazzurrilor și banca tehnică a gazdelor, condusă de Antonio Conte.

Golurile campioanei en-titre au fost marcate de De Bruyne, din penalty (33), McTominay (54) și Anguissa (66). Inter a replicat doar prin Calhanoglu, tot de la 11 metri (59).

Chivu, iritat de întrebările presei: „Nu-mi pasă!”

La interviul de după meci, tehnicianul român a fost întrebat insistent despre imaginile din minutul 61, când Lautaro Martínez a fost surprins certându-se cu banca napolitană, episod în care a intervenit și Antonio Conte.

Tonul antrenorului a fost ferm: „Nu știu ce s-a întâmplat și nu-mi pasă. Dar le voi spune băieților că nu ar trebui să ne irosim energia certându-ne cu banca adversă. Nu putem arunca toată munca bună pe care am făcut-o doar pentru că vrem să ne certăm. Trebuie să ne concentrăm pe joc și pe direcția în care vrem să ajungem.”

Chivu a anunțat că va avea o discuție în vestiar pentru a stopa aceste derapaje de comportament, despre care spune că „nu ajută pe nimeni” și pun presiune suplimentară pe echipă.

Clasament după derby

În urma rezultatului, Napoli urcă pe prima poziție, cu 18 puncte, în timp ce Inter rămâne pe 4, cu 15 puncte, ratând șansa de a trece în frunte.

