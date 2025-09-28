"Mister Chivu orgolios": reacția "nebună" a antrenorului român a uimit Italia VIDEO

Inter Milano a câștigat în Serie A, scor 2-0 cu Cagliari, înregistrând a treia victorie consecutivă în toate competițiile.

Golurile au fost marcate de Lautaro Martinez (min. 9) și Pio Esposito (min. 82), însă nu scorul a atras toate privirile, ci reacția explozivă a antrenorului român Cristi Chivu.

Tensiunea acumulată pe parcursul meciului s-a văzut clar pe banca tehnică. După reușita tânărului Pio Esposito, Chivu s-a descătușat complet: a aruncat cu o sticlă de apă în pământ, apoi și-a exprimat exuberant bucuria pentru golul care a închis practic partida.

Imaginile cu reacția sa au devenit virale în presa italiană și au fost distribuite inclusiv de clubul Inter pe rețelele sociale oficiale.

"Mister Chivu orgoglioso", a scris Inter pe X, iar pe Facebook a notat: „Toți au fost ca antrenorul Chivu la golul lui Pio”.

