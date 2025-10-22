Chivu, fenomenal în Liga Campionilor: trei meciuri, trei victorii, 0 goluri primite! Discurs de mare antrenor după meci

Autor: Alexandru Atanase
Miercuri, 22 Octombrie 2025, ora 08:18
564 citiri
Chivu, fenomenal în Liga Campionilor: trei meciuri, trei victorii, 0 goluri primite! Discurs de mare antrenor după meci
Cristi Chivu FOTO X Fansinternazionale

Trei victorii, nouă puncte și încă patru goluri marcate. Contra lui Union SG, Inter a închis al treilea meci din trei în această ediție de Champions League 2025/26 fără să primească gol și a bifat a șaptea victorie consecutivă.

Inter Milano, echipă antrenată de Cristian Chivu, s-a impus clar la Bruxelles, 4-0 cu Union Saint-Gilloise, prin golurile marcate de Denzel Dumfries (41), Lautaro Martinez (45+1), Hakan Calhanoglu (53 - penalty) și Francesco Pio Esposito (76).

Vicecampioana Europei și a Italiei a început în corzi, după ce belgienii au avut trei ocazii mari în câteva zeci de secunde (minutele 3-4), prin Promise David, Burgess (Lautaro Martinez a respins de pe linia porții) și Rasmussen.

Inter a preluat apoi controlul jocului și ocaziile au început să curgă la poarta lui Scherpen. Lautaro Martinez a ratat de două ori singur cu portarul (40, 42), Pio Esposito (69) și Davide Frattesi (74) au ratat și ei ocazii mari.

Atacantul austriac de origine română Raul Florucz a intrat în min. 61 la Union și a avut o acțiune personală (85), încheiată șut un șut prins de portarul Sommer.

La finalul meciului, Cristian Chivu a avut un nou discurs impresionant:

„Ne-am atins obiectivul: voiam să câștigăm și să nu primim gol, dar e o cale lungă între teorie și practică. În afară de primele zece minute, când ne-au surprins cu intensitatea lor, am avut meciul sub control și s-a văzut dorința noastră de a duce treaba până la capăt.

Echipa muncește bine, este un grup foarte unit care vrea să ducă sezonul la cel mai înalt nivel. Un meci și o victorie nu sunt niciodată ceva garantat, trebuie să muncești înainte. Ne bucurăm de ce am realizat azi, trebuie să apreciem succesele. Nu am primit niciun gol și am câștigat trei meciuri din trei – nu sunt lucruri banale.

Echipa avea nevoie să își regăsească încrederea, să lase în urmă finalul sezonului trecut și dezamăgirile apărute după atâtea așteptări într-un sezon foarte bun. Fotbalul îți oferă și momente negative. Echipa avea nevoie de încredere, de a fi înțeleasă, chiar și zdruncinată puțin, pentru că sunt jucători foarte buni, cu foc interior, care vor să muncească din greu pentru un nou sezon la vârf.

Pio Esposito? Tinerii talentați și puternici merită o șansă și trebuie să le-o dai fără să te uiți la cartea de identitate. Trebuie testați și văzut din ce sunt făcuți: dacă au spirit de sacrificiu, cultură a muncii și caracter. Dacă au și colegi valoroși lângă ei, totul devine mai ușor – trebuie ajutați și sprijiniți cu încredere.

Am noroc să lucrez într-un grup fantastic, cu calitate și cu încă mult spațiu de îmbunătățire. Mă bucur când sunt antrenabili, când acceptă idei noi și se pun la dispoziția echipei. Napoli? Am învățat că atunci când câștigi trebuie să te bucuri, pentru că victoria nu e niciodată un lucru garantat. Acum mă gândesc la ce am făcut bun astăzi.”

După ce l-a criticat pe Cristi Chivu, Walter Zenga "și-a înghițit cuvintele". Ce a spus despre român și despre România
După ce l-a criticat pe Cristi Chivu, Walter Zenga "și-a înghițit cuvintele". Ce a spus despre român și despre România
Walter Zenga (65 de ani) și-a schimbat radical discursul despre Cristi Chivu, după ce Inter a legat șase victorii consecutive în toate competițiile de la eșecul cu Juventus, 3-4. Dacă...
Cristi Chivu e de neoprit. Ce-a făcut Inter Milano în Liga Campionilor
Cristi Chivu e de neoprit. Ce-a făcut Inter Milano în Liga Campionilor
Inter Milano, echipă antrenată de Cristian Chivu, a câştigat în deplasare, scor 4-0, cu Union Saint-Gilloise, în etapa principală a Ligii Campionilor. Inter s-a impus prin golurile...
#Cristi Chivu, #Inter Milano, #union saint gilloise, #Liga Campionilor , #stiri Champions League
Parteneri Ziare.Com
DigiSport.ro
Lovitura de teatru: dupa ce a fost condamnata la inchisoare, Shakira a fost data in judecata si i se cer 100 de milioane de euro
OrangeSport.ro
Ioan Andone poate face pasul in Superliga! "Voi face parte din noua societate". Clubul de traditie produce schimbarea si a "depus toate actele"
DigiSport.ro
Dupa ce l-a facut "praf" pe Cristi Chivu, Walter Zenga a decis sa spuna tot ce crede despre antrenor si despre Romania

Ep. 146 - Rusia atac asupra României

Cele mai noiCele mai cititeCele mai ciudateCele mai comentate
  1. Chivu, fenomenal în Liga Campionilor: trei meciuri, trei victorii, 0 goluri primite! Discurs de mare antrenor după meci
  2. După ce l-a criticat pe Cristi Chivu, Walter Zenga "și-a înghițit cuvintele". Ce a spus despre român și despre România
  3. Man of the Match! Jucătorul român de la PSV Eindhoven, ridicat în slăvi de UEFA și de presa străină: "Este un spectacol!"
  4. E out! CFR Cluj a anunțat oficial rezilierea contractului cu antrenorul Andrea Mandorlini
  5. Cristi Chivu e de neoprit. Ce-a făcut Inter Milano în Liga Campionilor
  6. Dennis Man, fantastic în Liga Campionilor! Românul a spulberat campioana Italiei
  7. FC Barcelona, zdrobitoare în Liga Campionilor. Ce-a făcut echipa românului care a impresionat la națională
  8. Bianca Andreescu, învinsă categoric de o compatrioată. Rezultate de la WTA Tokyo
  9. Ce-au aflat oltenii de la UEFA înaintea primului meci al Craiovei pe teren propriu în Conference League
  10. Calificare în sferturi pentru Monica Niculescu. Răsturnare spectaculoasă de scor