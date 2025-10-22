Chivu, fenomenal în Liga Campionilor: trei meciuri, trei victorii, 0 goluri primite! Discurs de mare antrenor după meci

Trei victorii, nouă puncte și încă patru goluri marcate. Contra lui Union SG, Inter a închis al treilea meci din trei în această ediție de Champions League 2025/26 fără să primească gol și a bifat a șaptea victorie consecutivă.

Inter Milano, echipă antrenată de Cristian Chivu, s-a impus clar la Bruxelles, 4-0 cu Union Saint-Gilloise, prin golurile marcate de Denzel Dumfries (41), Lautaro Martinez (45+1), Hakan Calhanoglu (53 - penalty) și Francesco Pio Esposito (76).

Vicecampioana Europei și a Italiei a început în corzi, după ce belgienii au avut trei ocazii mari în câteva zeci de secunde (minutele 3-4), prin Promise David, Burgess (Lautaro Martinez a respins de pe linia porții) și Rasmussen.

Inter a preluat apoi controlul jocului și ocaziile au început să curgă la poarta lui Scherpen. Lautaro Martinez a ratat de două ori singur cu portarul (40, 42), Pio Esposito (69) și Davide Frattesi (74) au ratat și ei ocazii mari.

Atacantul austriac de origine română Raul Florucz a intrat în min. 61 la Union și a avut o acțiune personală (85), încheiată șut un șut prins de portarul Sommer.

La finalul meciului, Cristian Chivu a avut un nou discurs impresionant:

„Ne-am atins obiectivul: voiam să câștigăm și să nu primim gol, dar e o cale lungă între teorie și practică. În afară de primele zece minute, când ne-au surprins cu intensitatea lor, am avut meciul sub control și s-a văzut dorința noastră de a duce treaba până la capăt.

Echipa muncește bine, este un grup foarte unit care vrea să ducă sezonul la cel mai înalt nivel. Un meci și o victorie nu sunt niciodată ceva garantat, trebuie să muncești înainte. Ne bucurăm de ce am realizat azi, trebuie să apreciem succesele. Nu am primit niciun gol și am câștigat trei meciuri din trei – nu sunt lucruri banale.

Echipa avea nevoie să își regăsească încrederea, să lase în urmă finalul sezonului trecut și dezamăgirile apărute după atâtea așteptări într-un sezon foarte bun. Fotbalul îți oferă și momente negative. Echipa avea nevoie de încredere, de a fi înțeleasă, chiar și zdruncinată puțin, pentru că sunt jucători foarte buni, cu foc interior, care vor să muncească din greu pentru un nou sezon la vârf.

Pio Esposito? Tinerii talentați și puternici merită o șansă și trebuie să le-o dai fără să te uiți la cartea de identitate. Trebuie testați și văzut din ce sunt făcuți: dacă au spirit de sacrificiu, cultură a muncii și caracter. Dacă au și colegi valoroși lângă ei, totul devine mai ușor – trebuie ajutați și sprijiniți cu încredere.

Am noroc să lucrez într-un grup fantastic, cu calitate și cu încă mult spațiu de îmbunătățire. Mă bucur când sunt antrenabili, când acceptă idei noi și se pun la dispoziția echipei. Napoli? Am învățat că atunci când câștigi trebuie să te bucuri, pentru că victoria nu e niciodată un lucru garantat. Acum mă gândesc la ce am făcut bun astăzi.”

