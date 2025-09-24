Benitez, pe faras! Vezi cine il poate antrena pe Chivu

Luni, 22 Noiembrie 2010, ora 15:00
2225 citiri
Rafael Benitez este la un pas de a fi dat afara de la Inter din cauza rezultatelor nesatisfacatoare din Serie A.

Infrangerea suferita duminica la Verona, in fata echipei Chievo, l-a facut pe finantatorul Massimo Moratti sa se gandeasca la inlocuirea ibericului.

Potrivit AFP, Benitez isi joaca postul in meciul cu Twente din Liga Campionilor, orice alt rezultat decat victoria urmand sa aduca eliberarea din functie a tehnicianului care a mai antrenat-o pe FC Liverpool.

Patronul Interului are deja doua variante pregatite pentru inlocuirea lui Benitez, Luciano Spalletti (Zenit Sankt Petersburg) si Fabio Capello (nationala Angliei). Ramane de vazut, insa, daca macar unul din cei doi antrenor va putea sa vina la Milano.

Dupa disputarea a 13 etape, Inter Milano ocupa abia locul 6 in Serie A, inregistrand 5 victorii, 5 egaluri si 3 infrangeri.

In Liga Campionilor, echipa la care evolueaza si Cristi Chivu ocupa locul secund in Grupa A, la egalitate de puncte cu liderul Tottenham Hotspur.

C.F.

#Rafael Benitez, #massimo moratti, #Cristi Chivu, #Inter Milano , #Inter Milano
