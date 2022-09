Chivu, intre cei mai cautati fotbalisti din Europa

Cristi Chivu ar putea avea parte de transferul vietii tocmai acum, pe ultima parte a carierei. Faptul ca exista posibilitatea de a fi achizitionat gratis in vara, cand ii expira intelegerea cu Inter Milano, il face pe fostul capitan al Romaniei unul din cei mai doriti jucatori din Europa.

Impresarul sau, Ioan Becali, a anuntat ca fundasul are deja 5 oferte concrete, discutiile cu echipele interesate urmand a demara in luna decembrie.

"Luna viitoare incepem negocierile. Ne urcam in avion si zburam prin Europa, in diferite tari. Cristi are cinci oferte concrete, dar nu va pot dezvalui inca numele formatiilor care il vor", a dezvaluit Becali in editia tiparita a cotidianului Libertatea.

Daca agentul lui Chivu nu a dat numele formatiilor interesate, presa sportiva a relatat, in ultima vreme, despre posibilele destinatii ale lui Chivu.

Astfel, formatii ca Manchester City, Real Madrid, Paris Saint Germain, Liverpool sau Ajax Amsterdam il vor pe fotbalistul roman.

Dat fiind faptul ca nu va costa nimic, Cristi Chivu ar putea sa nu piarda foarte mult din salariul colosal pe care il incaseaza acum la Milano si care este de aproximativ 5 milioane de euro pe an!

M.D.

Ads