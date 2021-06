Cristi Chivu, esec usturator! Ce a facut antrenorul roman la Inter Milano

Inter a terminat pe primul loc sezonul regulat, cu cinci puncte avans fata de a doua clasata. Echipa lui Chivu a jucat in semifinalele play-off-ului campionatului cu Genoa , locul 4 la finalul sezonului regulat, la 14 puncte de milanezi.Cu toate acestea, Genoa s-a impus cu 2-1 (1-1) in semifinala de la Cesena.In cealalta semifinala, AS Roma a invins Atalanta, cu scorul de 6-0, si va juca finala cu Genoa.In ciuda acestui rezultat, Chiv u, 40 de ani, ar putea fi promovat ca antrenor al echipei Primavera a clubului Inter.