Gest superb al lui Mourinho la adresa lui Chivu

Jose Mourinho si Cristi Chivu s-au reintalnit cu ocazia finalei Europa League dintre Manchester United si Ajax Amsterdam, disputata miercuri seara in Suedia, la Stockholm.

La scurt timp dupa terminarea partidei, Mourinho l-a imbratisat pe fostul sau jucator de la Inter, iar la conferinta de presa i-a numit fratii sai pe Cristi Chivu si Dejan Stankovic.

"Aceasta partida mi-a amintit de Inter - Bayern (finala Ligii Campionilor din 2010, castigata de italieni cu 2-0), am avut acelasi sentiment ca si atunci, ca am partida in mana. In plus, i-am vazut pe Chivu si Stankovic, care pentru mine sunt ca doi frati si m-am bucurat ca am putut sa-i revad si sa-i imbratisez", a declarat italianul, potrivit Sky Sport.

Jose Mourinho si Cristi Chivu au fost impreuna la Inter intre 2008 si 2010, perioada in care gruparea nerazzurra a cucerit nu mai putin de 5 trofee: Supercupa Italiei (2008), Serie A (2009 si 2010), Cupa Italiei (2010) si mai ales Liga Campionilor (2010).

In partida amintita de Mourinho mai sus, Cristi Chivu a fost titular si a avut poate cea mai grea misiune, aceea de a-l marca pe Arjen Robben.

I.G.