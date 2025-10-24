Lecția predată de Cristi Chivu înainte de marele meci cu Napoli: "Altfel nu câștigi trofee"

Inter merge pe Stadio Diego Armando Maradona pentru marele duel cu Napoli, iar antrenorul Cristian Chivu a vorbit înaintea confruntării care poate influența lupta pentru Scudetto. Tehnicianul român spune că are încredere totală în grupul său și avertizează că atmosfera din sudul Italiei va fi una „de foc”.

Chivu refuză să se lase dus de valul rezultatelor bune și tratează duelul cu Napoli cu maximă seriozitate:

„Ce s-a întâmplat până acum contează mai puțin. Jucăm contra campioanei Italiei, o echipă cu ambiții mari. Va fi un meci intens, greu, în care fiecare își dorește victoria. Atmosfera nu va fi ușoară, trebuie să fim pregătiți mental”.

Antrenorul român a insistat că forma bună nu garantează nimic într-un meci de o asemenea importanță.

„Este un meci important și nu putem nega asta. Dar e prea devreme să spunem că va decide ceva. Sunt multe echipe care au pierdut deja de două ori. Ce e valabil pentru una, e valabil și pentru celelalte”.

Întrebat care este diferența între a te pregăti pentru un meci mare ca jucător și ca antrenor, Chivu a spus:

„Experiențele mele m-au învățat că fiecare meci trebuie tratat la fel. Nu poți face diferențe între adversari. Nu te poți considera mai bun decât celălalt, altfel nu câștigi trofee. Totul trebuie tratat cu același respect - față de tine, de colegii tăi și de adversari. După aceea, lucrurile devin simple”.

„Am făcut parte din grupuri în care antrenamentele păreau mai dificile, dar asta nu înseamnă că nu ne pregăteam corect. Trebuie să știi să gestionezi fiecare moment”, a mai spus antrenorul.

Chivu a fost întrebat și despre rolul lui Lautaro Martínez, în funcție de partenerul său din ofensivă — Ange-Yoan Bonny sau Francesco Pio Esposito.

„Nu se schimbă nimic. Toți cei patru atacanți sunt compatibili. Joacă bine împreună, muncesc mult pentru echipă și nu calcă pe aceleași urme. Nu există perechi fixe pentru mine, ci un grup unit”.

