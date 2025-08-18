"Chivu, ești un trădător!" Motivul pentru care Giovanni Becali nu-l mai suportă

Autor: Alexandru Atanase
Luni, 18 August 2025, ora 10:22
644 citiri
Cristi Chivu se pregătește de provocarea carierei sale, urmând să debuteze ca antrenor principal la Inter Milano.

Omul care nu poate să-l ierte pe Cristi Chivu este impresarul Ioan Becali. Chivu a acceptat să fie impresariat de italianul Pietro Chiodi în momentul în care frații Becali erau la închisoare.

”Tu crezi că eu pe Chivu îl făceam vreodată trădător? Că a plecat cu Pietro (n.r. – impresarul Pietro Chiodi), nu mă interesa. Băi, dacă eu te-am dus să iei 4,5 milioane, care astăzi însemnau 14…

L-am dus la Inter de la Roma, cu un an de contract pe care îl mai avea, au dat și 17 milioane pe el. Și Moratti (n.r. – Massimo Moratti, președintele lui Inter la acea vreme) a menținut cifra care i-am spus-o: dacă ți-l aduc îi dai 4,5 milioane. Atât i-a dat.

Victor e nașul tău, te cunună, îți botează amândouă fetele și tu… Cu frate-miu a mai dat telefon, a mai întrebat, dar de mine să nu zici nimic? Și să mă și trădezi? Ești trădător. Asta m-a durut atunci.

Eram la răcoare atunci și nu a dat niciun telefon și nu a întrebat niciodată dacă poate să vină. A zis Mourinho că vrea să vină la vizită, au venit niște bulgari, au venit mulți, dar el nimic. Niciun telefon. Și eu puteam să-l pun pe listă ca să-l chem”, a spus Ioan Becali, la emisiunea ”DON Giovanni”.

