Italienii l-au văzut pe Chivu și au observat imediat: ”S-a târăt ca o cârpă”

Inter merge pe Stadio Diego Armando Maradona pentru marele duel cu Napoli, iar antrenorul Cristian Chivu a vorbit înaintea confruntării care poate influența lupta pentru Scudetto. Tehnicianul român spune că are încredere totală în grupul său și avertizează că atmosfera din sudul Italiei va fi una „de foc”.

Napoli - Inter are loc sâmbătă, de la ora 19.00, în direct pe DigiSport 1 și PrimaSport 1.

Chivu refuză să se lase dus de valul rezultatelor bune și tratează duelul cu Napoli cu maximă seriozitate:

„Ce s-a întâmplat până acum contează mai puțin. Jucăm contra campioanei Italiei, o echipă cu ambiții mari. Va fi un meci intens, greu, în care fiecare își dorește victoria. Atmosfera nu va fi ușoară, trebuie să fim pregătiți mental”, a spus el.

La conferința de presă, jurnaliștii italieni au remarcat că românul a fost vizibil afectat de o problemă medicală.

„Chivu, care a avut zile mai bune, s-a târât, literalmente, ca o cârpă la conferință”, au scris cei de la fcinter1908.it

