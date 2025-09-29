Un jucător de bază de la Inter, despre Cristi Chivu: ”O luăm de la capăt cu un antrenor nou”

Autor: Teodor Serban
Luni, 29 Septembrie 2025, ora 22:22
Un jucător de bază de la Inter, despre Cristi Chivu: ”O luăm de la capăt cu un antrenor nou”
Cristian Chivu FOTO Facebook AFC Ajax

Federico Dimarco, fotbalistul lui Inter Milano, a declarat luni, pentru Sky, că noul antrenor al echipei italiene, românul Cristian Chivu, i-a redat încrederea în sine, informează TuttoMercatoWeb.

Întrebat care este obiectivul lui Chivu, Dimarco a răspuns: ”El ne oferă foarte mult. Vorbesc despre mine personal: mă ajută să-mi recapăt încrederea pe care am pierdut-o în ultimele luni. O luăm de la capăt cu un antrenor nou care ne oferă indicații și motivații noi. Trebuie să încercăm să-l urmăm cât de bine putem.”

În sezonul trecut, Dimarco era înlocuit de obicei înainte de minutul 70, iar în actuala stagiune a fost folosit uneori până după minutul 85.

”Din punctul meu de vedere, nu (nu s-a schimbat nimic - n. r.). M-am antrenat întotdeauna 100%. A fost doar alegerea antrenorului: dacă joci nouăzeci de minute mai des, îți îmbunătățești condiția fizică, în loc să fii automat înlocuit în minutul 60”, a spus el.

Dimarco a prefațat meciul de marți cu Slavia Praga, de pe San Siro, din a doua etapă a Ligii Campionilor. ”Inter merge bine, dar mâine va trebui să căutăm a patra (victorie consecutivă - n. r.). Știm că fiecare meci din Liga Campionilor este dificil, dar va trebui să-l abordăm așa cum am făcut-o cu toate meciurile anterioare”, a spus jucătorul.

"Mister Chivu orgolios": reacția "nebună" a antrenorului român a uimit Italia VIDEO
"Mister Chivu orgolios": reacția "nebună" a antrenorului român a uimit Italia VIDEO
Cristi Chivu leagă victoriile la Inter Milano. Ce s-a întâmplat în ultimul meci
Cristi Chivu leagă victoriile la Inter Milano. Ce s-a întâmplat în ultimul meci
