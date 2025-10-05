”Te uiți la Juventus - Milan?” Răspunsul sec și neașteptat al lui Cristi Chivu

Autor: Teodor Serban
Duminica, 05 Octombrie 2025, ora 13:59
431 citiri
”Te uiți la Juventus - Milan?” Răspunsul sec și neașteptat al lui Cristi Chivu
Cristi Chivu FOTO X @Inter_Xtra

Cristian Chivu, antrenorul echipei de fotbal Inter Milano, s-a declarat mulțumit de evoluția elevilor săi în partida câștigată cu scorul de 4-1 în fața formației Cremonese, sâmbătă seara pe stadionul San Siro, în cadrul etapei a șasea din Serie A.

”Rețin aspectele pozitive de astăzi: ne-am distrat, am fost agresivi, bine organizați și am presat bine. Am marcat pe fondul unui pressing eficient. Este păcat că am primit gol. Sunt mulțumit de echipă, care a muncit din greu pentru a ne atinge obiectivele. Încă mai avem loc de îmbunătățiri, dar trebuie să fim mulțumiți și conștienți de ceea ce facem. A fost minunat să vedem echipa jucând atât de bine. Perfecțiunea nu există și nu o căutăm. În schimb, ne străduim să facem lucrurile bine, să ne distrăm și să punem presiune pe adversari. Astăzi, am făcut câte puțin din toate, dar ca antrenor, trebuie întotdeauna să găsesc ceva de spus echipei”, a declarat Chivu.

Tehnicianul român a lăudat evoluția francezului Ange-Yoan Bonny, autorul celui de-al doilea gol al lui Inter și care a oferit pasele decisive la celelalte trei goluri ale milanezilor. Bonny a lucrat anterior sub comanda lui Chivu și la echipa Parma, în sezonul trecut.

”Sunt mulțumit de Bonny, a avut o prestație excelentă. Îi avem pe el și pe Pio (Esposito), care sunt tineri și, alături de doi jucători mai experimentați, au o contribuție bună. Echipa este mulțumită de prestația lor”, a subliniat antrenorul lui Inter.

Cu patru victorii în șase meciuri, Inter Milano ocupă primul loc în clasament, la egalitate de puncte (12) cu liderul AC Milan, care va juca duminică în deplasare cu Juventus Torino (locul 5, cu 11 puncte).

”Te uiți la Juventus - Milan?”, a fost întrebat Chivu. ”Mă uit la NFL (n.r. liga de fotbal american), mulțumesc”, a răspuns sec și neașteptat românul.

