Cristi Chivu leagă victoriile la Inter Milano. Ce s-a întâmplat în ultimul meci

Echipa italiană Inter Milano, antrenată de românul Cristian Chivu, a dispus sâmbătă seara, în deplasare, scor 2-0, de formaţia sardă Cagliari, în etapa a cincea din Serie A.

Lautaro Martinez a deschis scorul pe Unipol Domus, în minutul 9, din pasa lui Bastoni, şi Interul lui Cristi Chivu a intrat cu avantaj minim la pauză. La reluare, Calhanoglu şi-a trecut în cont o bară, în minutul 53, iar Chivu l-a aruncat în luptă pe tânărul de 20 de ani Francesco Pio Esposito.

Sarzii au avut o bară, prin Folorunsho, în minutul 73, dar Esposito a stabilit scorul final în minutul 82. Mkhitaryan a lovit bara în minutul 85 şi Cagliari – Inter Milano s-a terminat 0-2.

Inter a ajuns la trei victorii consecutive, dintre care două în campionat. Echipa lui Chivu este pe locul al treilea, cu 9 puncte, în timp ce Cagliari rămâne cu şapte puncte, pe locul al nouălea.

