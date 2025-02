Lipsește doar anunțul oficial. Cristi Chivu, antrenor în Serie A, la o echipă cu doi români!

Fostul internațional Cristian Chivu va reveni pe bancă, la șase luni distanță de momentul în care a renunțat la postul de antrenor al lui Inter Primavera.

Românul a fost dorit cu insistență de Parma, care tocmai s-a despărțit de Fabio Pecchia. Deși inițial s-a scris că Igor Tudor ar urma să devină antrenorul Parmei, se pare că Cristian Chivu este în cele din urmă alesul.

„Done Deal! Cristian Chivu va fi noul antrenor al Parmei. Primul antrenament este programat marți dimineață”, a scris pe X un cunoscut jurnalist italian, Nicolo Schira.

Dacă anunțul va fi oficializat, Chivu îi va antrena la Parma pe Dennis Man și Valentin Mihăilă.

🚨 Excl. - Done Deal and confirmed! Cristian #Chivu will be new #Parma’s coach. Expected the first training tomorrow. #transfers https://t.co/xChCEV98AG