Chivu critica dur nationala Romaniei

Cristi Chivu a criticat dur jocul prestat de nationala Romaniei in prima mansa a barajului cu Grecia.

Fostul capitan al nationalei spune ca "tricolorii" au jucat prost si ca, daca vor juca la fel si in retur, vom vedea Mondialul la televizor.

"Fotbalul e un joc de echipa. Joaca 11 jucatori care trebuie sa arate uniti, sa arate ca sunt o echipa. Din pacate, e o cale lunga de la a vrea la a putea. Sunt convins ca si-au dorit. Putem spune ca maniera in care ne-am prezentat la acest meci lasa de dorit. N-am aratat nimic, am jucat prost, am dat un gol cu sansa. Un gol care poate sa fie improtant in ceea ce priveste meciul de marti. Dar daca vom continua sa jucam la fel si marti, n-avem nicio sansa", a spus Chivu la Digi Sport.

"Poate lucrurile se vor schimba in retur, cand jucam acasa, cu publicul, nici grecii nu mi s-au parut o mare echipa. Sper sa fim mai inventivi in ultimii 20 de metri, sa le punem mai multe probleme, sa nu mai jucam asa de previzibil cum am facut-o. Ne-au batut din faze fixe, acolo unde stiam ca au o anumita forta. Ne-au surprins aiurea, cu noroc, si cu un offside, asta e fotbalul. Trebuie sa avem mai multa inspiratie in atac si sa punem mai multe probleme. N-am dat niciun sut pe poarta in afara golului. Iar golul e al portarului lor, nu prea e meritul nostru", a continuat acesta.

Nationala Romaniei a fost invinsa cu 3-1 de reprezentativa Greciei, intr-o intalnire disputata vineri seara la Pireu, in prima mansa a barajului pentru Cupa Mondiala ce va avea loc anul viitor in Brazilia.

Mansa retur e programata marti, de la ora 21:00, pe National Arena din Bucuresti.

I.G.