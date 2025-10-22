Cristi Chivu e de neoprit. Ce-a făcut Inter Milano în Liga Campionilor

Autor: Teodor Serban
Miercuri, 22 Octombrie 2025, ora 00:27
243 citiri
Cristi Chivu e de neoprit. Ce-a făcut Inter Milano în Liga Campionilor
Cristian Chivu Foto: X / @frattesiditalia

Inter Milano, echipă antrenată de Cristian Chivu, a câştigat în deplasare, scor 4-0, cu Union Saint-Gilloise, în etapa principală a Ligii Campionilor.

Inter s-a impus prin golurile marcate de Dumfries (41), Martinez (45+1), Calhanoglu (53 - penalti) şi Esposito (76).

Rezultate înregistrate în partidele disputate, marţi, în faza principală a Ligii Campionilor:

FC Barcelona - Olympiakos Pireu 6-1

Au marcat: Lopez (7, 39, 76), Yamal (68 - penalti), Rashford (74, 79) / El Kaabi (54 - penalti)

Kairat Almaty - Pafos 0-0

Arsenal - Atletico Madrid 4-0

Au marcat: Gabriel (57), Martinelli (64), Gyokeres (67, 70)

Bayer Leverkusen - PSG 2-7

Au marcat: Garcia (38-penalti), Garcia (54) / Pacho (7), Doue (41, 45+3), Kvaratskhelia (44), Mendes (50), Dembele (66), Vitinha (90)

Cartonaşe roşii: Andrich (31) / Zabarnyi (37)

FC Copenhaga - Borussia Dortmund 2-4

Au marcat: Anton (autogol), Dadason (90) / Nmecha (20, 76), Bensebaini (61-penalti), Silva (87)

Newcastle - Benfica Lisabona 3-0

Au marcat: Gordon (32), Barnes (71, 83)

PSV - Napoli 6-2

Au marcat: Buongiorno (35 - autogol), Saibari (38), Dennis Man (54, 80), Pepi (87), Driouech (89) / McTominay (31, 86)

Cartonaş roşu: Lucca (76)

Union Saint-Gilloise - Inter Milano 0-4

Au marcat: Dumfries (41), Martinez (45+1), Calhanoglu (53 - penalti), Esposito (76)

Villarreal - Manchester City 0-2

Au marcat: Haaland (17), Silva (40).

Cristi Chivu are meci cu Inter în Liga Campionilor. Antrenorul român și-a dezvăluit ambițiile într-un discurs superb
Cristi Chivu are meci cu Inter în Liga Campionilor. Antrenorul român și-a dezvăluit ambițiile într-un discurs superb
Cristian Chivu, antrenorul echipei Inter Milano, este total concentrat asupra meciului cu formația Union Saint-Gillois, programat marți seara în Belgia, în cadrul etapei a treia a Ligii...
Celebrul Fabio Capello l-a analizat pe Cristi Chivu: ”Da, acum putem spune asta”
Celebrul Fabio Capello l-a analizat pe Cristi Chivu: ”Da, acum putem spune asta”
”Acesta este Interul lui Chivu”, a afirmat fostul mare antrenor Fabio Capello după ce echipa milaneză, pregătită de tehnicianul român, a ajuns la șase victorii consecutive în toate...
#Cristi Chivu, #Inter Milano, #Liga Campionilor , #stiri fotbal
Parteneri Ziare.Com
DigiSport.ro
Lovitura de teatru: dupa ce a fost condamnata la inchisoare, Shakira a fost data in judecata si i se cer 100 de milioane de euro
OrangeSport.ro
Ioan Andone poate face pasul in Superliga! "Voi face parte din noua societate". Clubul de traditie produce schimbarea si a "depus toate actele"
DigiSport.ro
Dupa ce l-a facut "praf" pe Cristi Chivu, Walter Zenga a decis sa spuna tot ce crede despre antrenor si despre Romania

Ep. 146 - Rusia atac asupra României

Cele mai noiCele mai cititeCele mai ciudateCele mai comentate
  1. Cristi Chivu e de neoprit. Ce-a făcut Inter Milano în Liga Campionilor
  2. Dennis Man, fantastic în Liga Campionilor! Românul a spulberat campioana Italiei
  3. FC Barcelona, zdrobitoare în Liga Campionilor. Ce-a făcut echipa românului care a impresionat la națională
  4. Bianca Andreescu, învinsă categoric de o compatrioată. Rezultate de la WTA Tokyo
  5. Ce-au aflat oltenii de la UEFA înaintea primului meci al Craiovei pe teren propriu în Conference League
  6. Calificare în sferturi pentru Monica Niculescu. Răsturnare spectaculoasă de scor
  7. Gimnastele din România au debutat la Mondiale. Sabrina Voinea, mare favorită la aur
  8. Marius Șumudică e șocat de ce-a văzut: ”Dacă eu făceam așa ceva în Turcia, a doua zi mă punea Erdogan pe avion”
  9. Arestări masive înaintea meciului echipei lui Dennis Man din Liga Campionilor
  10. Băiatul lui Florentin Petre a rămas fără echipă: "Îi urăm multă sănătate"