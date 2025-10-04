Cristi Chivu, de neoprit. Inter a urcat pe primul loc după a cincea victorie la rând

Echipa italiană Inter Milano, antrenată de românul Cristi Chivu, a dispus sâmbătă seara, pe teren propriu, scor 4-1, de formaţia Cremonese, în etapa a şasea din Serie A.

Lautaro Martinez a deschis scorul în minutul 6, iar Akanji a avut un gol anulat în minutul 13, dar Inter nu a intrat la pauză cu avantaj minim, pentru că Ange-Yoan Bonny a majorat scorul în minutul 38. Dimarco şi Barella au dus rezultatul de pe tabelă la 4-0, cu golurile marcate în minutele 55 şi 57, iar elevii lui Chivu au redus turaţia.

Oaspeţii au înscris prin Bonazzoli golul de onoare, în minutul 87, şi Inter Milano – Cremonese s-a încheiat 4-1.

Inter îşi continuă seria de victorii consecutive în toate competiţiile, ajungând la cinci. În campionat, echipa lui Chivu este, deocamdată, pe primul loc, cel puțin pentru o noapte, cu 12 puncte. Cremonese are 9 puncte şi e pe locul 8.

