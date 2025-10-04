Cristi Chivu, de neoprit. Inter a urcat pe primul loc după a cincea victorie la rând

Autor: Teodor Serban
Sambata, 04 Octombrie 2025, ora 21:21
647 citiri
Cristi Chivu, de neoprit. Inter a urcat pe primul loc după a cincea victorie la rând
Cristi Chivu FOTO Inter

Echipa italiană Inter Milano, antrenată de românul Cristi Chivu, a dispus sâmbătă seara, pe teren propriu, scor 4-1, de formaţia Cremonese, în etapa a şasea din Serie A.

Lautaro Martinez a deschis scorul în minutul 6, iar Akanji a avut un gol anulat în minutul 13, dar Inter nu a intrat la pauză cu avantaj minim, pentru că Ange-Yoan Bonny a majorat scorul în minutul 38. Dimarco şi Barella au dus rezultatul de pe tabelă la 4-0, cu golurile marcate în minutele 55 şi 57, iar elevii lui Chivu au redus turaţia.

Oaspeţii au înscris prin Bonazzoli golul de onoare, în minutul 87, şi Inter Milano – Cremonese s-a încheiat 4-1.

Inter îşi continuă seria de victorii consecutive în toate competiţiile, ajungând la cinci. În campionat, echipa lui Chivu este, deocamdată, pe primul loc, cel puțin pentru o noapte, cu 12 puncte. Cremonese are 9 puncte şi e pe locul 8.

Concluziile lui Cristi Chivu după meciul din Liga Campionilor: ”Trei goluri nu sunt puține”
Concluziile lui Cristi Chivu după meciul din Liga Campionilor: ”Trei goluri nu sunt puține”
Antrenorul echipei italiene de fotbal Inter Milano, românul Cristian Chivu, a declarat, marți seara, după meciul câștigat cu Slavia Praga (3-0), în Liga Campionilor, că trei goluri înscrise...
Chivu, lăudat de presa italiană: „S-ar simți confortabil pe scările de la Hogwarts”
Chivu, lăudat de presa italiană: „S-ar simți confortabil pe scările de la Hogwarts”
În urma prestației excelente a lui Inter, 3-0 cu Slavia Praga, Cristi Chivu a primit nota 7 din partea Tuttomercato Web, care a remarcat atât stilul de joc, cât și curajul antrenorului de a...
#Cristi Chivu, #Inter Milano, #Italia, #clasament, #victorie , #stiri Cristi Chivu
Parteneri Ziare.Com
DigiSport.ro
Moment neverosimil: selectionerul Romaniei si-a batut propriul jucator, in timpul meciului! Sanctiunea i-a surprins pe toti
OrangeSport.ro
Ioan Andone poate face pasul in Superliga! "Voi face parte din noua societate". Clubul de traditie produce schimbarea si a "depus toate actele"
DigiSport.ro
Dupa super-golul din lovitura libera, Ianis Hagi a fost iar decisiv in Turcia! Nota primita

Ep. 140 - Ministrul Apărării vrea ca Armata să...

Cele mai noiCele mai cititeCele mai ciudateCele mai comentate
  1. Cristi Chivu, de neoprit. Inter a urcat pe primul loc după a cincea victorie la rând
  2. Formula 1, în Singapore. Cine i-a luat fața campionului Verstappen în calificări
  3. Gloria Bistrița, duel în Liga Campionilor cu super-campioana Ungariei. Cum s-au descurcat româncele
  4. Calificare superbă pentru Rapid. A spulberat o echipă care a câștigat de 8 ori Liga Campionilor
  5. Petrolul a dat lovitura în Superliga, în deplasare cu o nou-promovată care a făcut furori
  6. Apariție neașteptată în finala de la WTA Beijing. Deținătoarea trofeului, eliminată
  7. Ioan Ovidiu Sabău, decizie șocantă. Ce vrea să facă după eșecul cu codașa Csikszereda
  8. Mare surpriză în Superliga. Echipa care a reușit prima victorie din istorie
  9. Scandal uriaș la o competiție: arbitra, agresată de părinții jucătorilor de la Rapid. Federația a intervenit imediat
  10. Guardiola intervine în conflictul din Fâșia Gaza: „Asistăm la un genocid” VIDEO