Ce-a spus Cristi Chivu după ce-a pierdut derby-ul cu Napoli: ”Nu mă interesează prea mult”

Echipa italiană Napoli a învins sâmbătă seara, pe teren propriu, scor 3-1, formaţia Inter Milano, antrenată de Cristian Chivu, în etapa a opta din Serie A.

În minutul 32, Mhitaryan l-a faultat pe Zielinski în careu şi s-a accidentat, iar Kevin De Bruyne a transformat lovitura de pedeapsă însă s-a accidentat şi el. La pauză campioana a intrat cu avantaj de un gol, pe care a reuşit să-l majoreze în minutul 54, prin McTominay. După alte trei minute a primit şi Inter penalti, iar Hakan Calhanoglu a înscris. Anguissa a stabilit scorul final în minutul 66, după o acţiune personală şi Napoli s-a impus cu 3-1, în urma unui meci slab făcut de echipa lui Cristian Chivu.

În clasament conduce Napoli, cu 18 puncte, urmată de AC Milan – 17 puncte şi Inter Milano – 15 puncte.

„Vreau să vorbesc despre fotbal, despre lucrurile bune pe care le-au făcut băieții noștri pentru a rămâne în joc. Am lovit de două ori bara, iar în repriza a doua ne-am pierdut puțin echilibrul, primind golul de 2-0. Am reușit să reintrăm în meci prin penalty.

După aceea am irosit energie certându-ne cu banca lor și nu am mai avut luciditatea necesară pentru a întoarce partida. A fost o risipă de energie aruncată pe fereastră, trebuia să rămânem lucizi.

Asta fac, îmi apăr echipa. Sunt mândru de ceea ce fac băieții și sunt chiar mai încrezător. Am văzut o primă repriză excelentă, am reușit să dominăm, venind aici să ne facem jocul. Din păcate, fotbalul e așa cum e, iar nouă poate ne-a lipsit ceva.

Nu știu ce s-a întâmplat și nici nu mă interesează prea mult, dar voi vorbi cu ei, pentru că nu putem arunca pe fereastră tot ce am făcut bine doar ca să ne certăm cu banca adversă. Trebuie să ne gândim la cine suntem și unde vrem să ajungem”, a spus Cristi Chivu după meci.

